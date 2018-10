Manovra | Conte | governo responsabile | continuerà a fare sintesi

Il giorno più nero di Conte : l'Ue lo accerchia sulla Manovra - bocciatura forse la prossima settimana : Paradossalmente, nel giorno più nero per il governo gialloverde, Giuseppe Conte prova a recuperare un ruolo politico. "Sono io il presidente del consiglio", dice in conferenza stampa a Bruxelles annunciando la decisione di convocare un consiglio dei ministri sabato mattina. Checché ne dica Matteo Salvini. Urgente dirimere la questione decreto fiscale che ha causato la prima vera guerra nel governo Lega-M5s proprio nel primo giorno ...

La lettera Ue di contestazione : Manovra bocciata. I governi : Basta flessibilità all’Italia. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Conte elogia la Manovra : “È molto bella”. Ma i governi europei la bocciano : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembra isolato in Europa sulla manovra italiana. Lui la definisce "molto bella", ma tutti i governi degli altri Paesi la bocciano e sono pronti a dare il via libera alla Commissione Ue per usare il pugno duro contro l'Italia, con l'obiettivo di far rispettare i limiti del Patto di stabilità.Continua a leggere