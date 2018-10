Manovra | Bruxelles vuole risposte entro lunedì Austria | Roma mette tutti in pericolo

Manovra - Bruxelles bacchetta l'Italia : deviazione senza precedenti : Duro colpo per l'Italia da parte dell'Ue . In una lettera inviata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria , la Commissione europea ha mosso rilievi sulla Manovra , spiegando che il progetto di bilancio notificato dal l'Italia presenta "una deviazione senza precedenti nella storia ...

Cosa succede se Bruxelles boccia la Manovra italiana : L'obiettivo dei paesi dell’area euro è di azzerare il deficit e ridurre il debito. L’aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dal governo italiano va invece in una direzione opposta. Come reagirà la Commissione europea? Ecco le tappe e gli scenari possibili...

A Bruxelles assaggi di bocciatura della Manovra . Conte la difende davanti a Merkel : La manovra economica italiana si inserisce in un "quadro di sostenibilità dei conti pubblici, testimoniato dal calo del debito al 126,7 per cento del pil nel 2021". E il superamento della legge Fornero "avrà un effetto positivo sulla produttività del Paese grazie al ricambio generazionale e quindi all'ingresso nel mercato del lavoro di giovani che hanno maggiore familiarità con le nuove tecnologie digitali". davanti ad ...

Conte a Bruxelles al Consiglio Europeo : non cambieremo la Manovra finanziaria - : Il premier a Bruxelles per difendere la legge di bilancio: "Confido in dialogo costruttivo". Poche ore prima alcune frasi del commissario Oettinger hanno creato tensioni. Il presidente del Consiglio ...

Conte a Bruxelles : non c'è margine per cambiare la Manovra : Bruxelles , 17 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , esclude la possibilità di significativi cambiamenti alla manovra economica varata dal governo. 'Porterò - ha spiegato ai ...

Ue - Conte a Bruxelles 'Non c è margine per cambiare la Manovra' : Ufficialmente nell'agenda del vertice europeo non ci sono le leggi di bilancio dei Paesi membri, bensì migranti, sicurezza interna, e Brexit. Ma si sa che la manovra italiana a Bruxelles è l'osservato ...