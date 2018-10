Manovra | agenzie di rating pronte a declassare anche le banche Vertice di maggioranza

Manovra economica - la commissione Ue prende tempo : giudizio solo dopo il verdetto delle agenzie di rating : Se l'Unione Europea tollerasse dei "derapages" dell'Italia rispetto alle regole di bilancio dell'Unione, arriverebbero gli "insulti e le invettive" da parte degli altri paesi, quelli che hanno i conti in regola. Jean Claude Juncker non nasconde la preoccupazione. Ma nel giorno in cui il documento programmatico di bilancio italiano arriva sul suo tavolo a Palazzo Berlaymont, il presidente della commissione Europea si muove come un funambolo: il ...