Manchester United-Juventus | Champions League | il 23 ottobre in diretta tv su Sky

Manchester United : Shaw rinnova fino al 2023 : Il difensore Luke Shaw ha rinnovato il contratto che lo lega al Manchester United. Lo rende noto il club inglese, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Shaw, 23 anni, gioca con i 'Red devils' dall'estate 2014, si è legato al club di Old Trafford fino al 2023.

Probabili Formazioni Chelsea vs Manchester United - Premier League 20-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Giroud ancora titolare nei Blues; Sanchez in panchina nei Red Devils?La 9^giornata di Premier League si apre con il big match dello Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Manchester United.Come arrivano Chelsea e Manchester?I Blues arrivano a questa sfida dopo essere tornati alla vittoria in Premier League nell'ultimo match contro

Manchester United - Mourinho felice per il rinnovo di Shaw : 'Ha saputo credere nelle sue qualità' : Luke Shaw è riuscito ad ottenere un importante prolungamento di contratto da parte del Manchester United , la sua giovane età, il suo impegno e il suo talento hanno tolto ogni dubbio alla società, che ...

Manchester United - ufficiale il rinnovo di un calciatore : I primi periodi con la maglia del Manchester United non sono stati felici per Luke Shaw, che ha avuto a che fare con numerosi infortuni che ne hanno messo a repentaglio la carriera. Oggi, però, le cose vanno molto meglio e la società inglese ha ufficializzato il rinnovo fino al 2023 con opzione per un'altra stagione. Il 23enne terzino inglese, arrivato nel 2014 dal Southampton, era in scadenza di contratto.

Manchester United - Pereira : 'Ecco cos'è successo tra Pogba e Mourinho' : Galeotto fu quel video. È in quel momento che pubblicamente si incrinano i rapporti tra Paul Pogba e José Mourinho. Lo scorso 25 settembre il Manchester United ha affrontato il Derby County nella ...

Fiorentina - Manchester United pronto a fare follie per Milenkovic : La stampa inglese ne è convinta: a gennaio il Manchester United vorrà mettere a segno almeno un colpo in Serie A. E tutti gli indizi sembrano concordi che il nome su cui si concentreranno gli sforzi ed i milioni sarà Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina sta infatti sorprendendo tutti gli addetti ai lavori e

Manchester United - Scholes durissimo : "Anche Messi farebbe fatica qui" : L'ex capitano continua ad attaccare gli attuali Red Devils: "Mata non è capace di giocare a destra, Sánchez è un egoista"

Juventus-Manchester United - sale la febbre : l’Allianz Stadium sarà sold out : Mercoledì 7 novembre la Juventus ospiterà il Manchester United nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League; l'Allianz Stadium sarà esaurito L'articolo Juventus-Manchester United, sale la febbre: l’Allianz Stadium sarà sold out è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium : Aria di Champions League, si accende l’Allianz Stadium per una sfida fondamentale in chiave conquista del girone per quanto riguarda la Juventus. I bianconeri infatti ospitano mercoledì 7 novembre alle 21 a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si svolgerà una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica. Campioni d’Italia che partono come favoriti e che hanno grandi chance di ...

Manchester United - guai in vista per Mourinho : il portoghese rischia la squalifica per espressioni offensive : Un’esultanza sopra le righe potrebbe costare cara allo Special One, deferito dalla Football Association per quanto accaduto dopo la vittoria con il Newcastle L’esultanza messa in mostra da José Mourinho dopo la vittoria contro il Newcastle potrebbe costargli cara, visto il deferimento ricevuto dalla Football Association. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha indotto la FA ad aprire un’inchiesta per le ...

Manchester United-Newcastle - Mourinho rinviato a giudizio per l'insulto alle telecamere : Prima lo sfogo, ora la squalifica? La Football Association ha aperto un'inchiesta verso l'allenatore portoghese, rinviandolo a giudizio per quanto accaduto dopo la sfida contro il Newcastle del 6 ...

Inghilterra - Principe saudita interessato all’acquisto del Manchester United : Quello tra Manchester United e Manchester City potrebbe diventare un derby tra proprietà arabe. Sembra, infatti, che le voci sul presunto interessamento del Principe ereditario Mohammad bin Salman per i Red Devils abbiano fondamento. Nonostante le prime smentite della famiglia Glazer, proprietaria del club, c’è in programma un viaggio dei vertici del club dell’Old Trafford proprio in Arabia saudita ad un evento organizzato dal ...

L’Arabia Saudita punta il Manchester United - ma i Glazer non vendono : Il club inglese secondo il Sun sarebbe finito nel mirino di Mohammad bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita. L'articolo L’Arabia Saudita punta il Manchester United, ma i Glazer non vendono è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United - un principe saudita vuole comprare il club : Manchester - L'era Glazer potrebbe essere arrivata alla fine. Il Manchester United , secondo il 'Sun', sarebbe diventato l'oggetto del desiderio di Mohammad bin Salman , principe ereditario saudita, ...