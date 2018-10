Maltempo Sicilia | 25 cm di pioggia | danni per centinaia di milioni

Maltempo Sicilia - i racconti : “Abbiamo avuto paura di morire”. Travolti anche i mezzi dei pompieri : Automobilisti Travolti dalla furia dell’acqua. Situazione particolarmente difficile a causa dei molti allagamenti in particolare nelle zone di Catania e Siracusa. Un pensionato, si è salvato per miracolo da solo, uscendo dalla sua vettura e fuggendo via a nuoto. Regione pronta a riconoscere lo stato di calamità.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : circa 300 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono circa 300, la maggior parte dei quali in provincia di Catania e Siracusa, gli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnate per i soccorsi nelle zone colpite dall’ondata di Maltempo. Diverse operazioni di soccorso sono ancora in atto a Militello, Scordia e Ramacca, in provincia di Catania, e a Floridia e Lentini, in provincia di Siracusa. Nel comune di Sigonella sette persone che erano rimaste bloccate all’interno ...

Maltempo Sicilia : la Guardia Costiera soccorre 5 persone : Personale del secondo Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania e’ intervenuto per prestare soccorso nella zona di Lentini colpita da un violento nubifragio. L’equipaggio dell’elicottero AW139, allertato dalla Protezione Civile Nazionale, tramite la sala operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha compiuto due interventi di soccorso salvando cinque persone, recuperate ...

Maltempo Sicilia - viabilità : riaperta le strade statali 192 - 288 e 417. Chiusa la SS124 : Anas rende noto che a seguito di chiusura per allagamenti dovuti alle forti precipitazioni, sono state riaperte al traffico la SS192, della Valle del Dittaino, la 417 Catania-Gela, e la 288 di Aidone (Enna). Resta Chiusa la SS124 Siracusana, per allagamento al km 114,200. L'articolo Maltempo Sicilia, viabilità: riaperta le strade statali 192, 288 e 417. Chiusa la SS124 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : assessore Sicilia - verso riconoscimento stato calamità : Palermo, 19 ott. (AdnKronos) - "L’assessorato si è celermente attivato presso gli Ispettorati dell’agricoltura competenti per predisporre tutte le attività relative alla valutazione e delimitazione delle aree colpite. Il personale è già sul luogo per fare un primo monitoraggio e una stima dei danni"

Maltempo - alluvione in Sicilia : diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate : Forte ondata di Maltempo nella Sicilia orientale: le zone più colpite sono quelle tra Lentini e Francofonte con diverse aree interpoderali sommerse dall’acqua. La sala operativa della Protezione civile regionale sta coordinando gli interventi che hanno investito parte delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Si registrano “diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate. Per fortuna e’ spuntato il sole e le squadre ...

Alluvione in Sicilia : “Eccezionale ondata di Maltempo - dichiarare lo stato di calamità” : “Stiamo lavorando a una stima dei danni dopo l’eccezionale ondata di maltempo di ieri e dalle prime segnalazioni arrivate dei nostri associati la situazione risulta essere particolarmente grave nella zona di Vizzini, Francofonte, Scordia e Ramacca“: lo rende noto il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi, secondo cui “in alcune zone è andata distrutta l’intera produzione di olive e arance ma quel ...

Maltempo - Coldiretti Sicilia : agrumi e ortaggi sommersi - danni enormi : Coldiretti Sicilia sta monitorando il territorio colpito dal Maltempo in queste ore: i danni crescono di ora in ora. Si registrano agrumi e ortaggi sommersi dall’acqua, muri di contenimento ceduti, torrenti straripati, come il fiume San Leonardo che ha devastato le colture del territorio nella provincia di Siracusa In alcune aziende è perso il 100 % di agrumi e ortaggi. Il danno, dichiara Alfio Di Giorgio, presidente della sezione ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Siracusa : situazione critica a Lentini - Ferla e Buccheri : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito anche il Siracusano: situazione critica a Lentini, in contrada Reina, dove diverse persone si rifugiate sui tetti. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. I carabinieri sono dovuti intervenire per salvare automobilisti rimasti intrappolati dentro i veicoli sulle strade inondate dall’acqua a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo. Si segnalano sono aziende ...

Sicilia - ondata di Maltempo nella notte : esondano fiumi - auto travolte e persone sui tetti : Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla corrente, altre bloccate con persone dentro soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi paesi del Catanese per il violento nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Sicilia orientale, coinvolgendo anche il Messinese ...

Maltempo Sicilia : binari allagati - stop ai treni sulla Catania-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 09:45 sulla linea Catania–Siracusa a causa dell’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone determinato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali ...

Maltempo Sicilia - esonda fiume nel Siracusano : auto sommerse dall’acqua - “abbiamo avuto paura di morire” : L’acqua ha sommerso diverse auto sulla SS194 Catania–Siracusa, nel territorio di Lentini, a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo dovuta alle intense piogge della notte. Gli occupanti di un’auto, saliti sul tetto della vettura, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, che li hanno recuperati uno alla volta dopo averli agganciati a una fune di sicurezza. Un’altra auto è stata travolta dalla violenza ...

Maltempo Sicilia : chiusi alcuni tratti di strade statali nella parte orientale : In Sicilia alcuni tratti di strade statali sono provvisoriamente chiusi al traffico a causa dei forti temporali che si sono abbattuti nella parte orientale dell’isola: per allagamento del piano viabile, sono chiuse le strade statali 114 dir ”Della Costa Saracena” tra il km 10 e 11, a Carlentini (SR), e la 192 ”Della Valle del Dittaino” dal km 24 al km 43. Chiusa per fango e detriti in carreggiata la strada statale ...