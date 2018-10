Maltempo Emilia Romagna | via libera ai contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017

Disperso nell’Appennino tosco-emiliano : il Maltempo ostacola le ricerche : Sono ostacolate dal maltempo le ricerche di un uomo, 65enne originario della Nuova Zelanda, che dal tardo pomeriggio di ieri è Disperso sull’Appennino tosco-emiliano, tra le province di Massa Carrara, Reggio Emilia e Parma. Lo straniero pare essere ferito sul fondo di un canalone, ma il contatto telefonico, spiega il Soccorso Alpino, si è interrotto dalla sera di ieri. Le squadre emiliane, partite da Parma e Reggio Emilia, hanno ...

Maltempo Emilia Romagna : oltre 5.6 milioni per i danni a privati in 88 Comuni : C’è tempo fino al prossimo 23 ottobre per presentare le domande di contributo per i danni causati ad abitazioni private dalle tre ondate di Maltempo che hanno interessato l’Emilia-Romagna tra il 2016 e il 2017, per le quali venne dichiarato lo stato di emergenza nazionale. A disposizione ci sono oltre 5 milioni e 600 mila euro per i cittadini di 88 Comuni che, dopo gli eventi, hanno presentato agli uffici municipali le schede di ...

Maltempo - forti temporali in Emilia Romagna : allagamenti nel Bolognese - un’auto sott’acqua : Lunedì di forte Maltempo in Emilia Romagna: un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l’area logistica dell’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni industriali ha raggiunto dai 30 ai 50 centimetri e, nel parcheggio, ha sommerso qualche auto e le motrici di alcuni mezzi pesanti. A San Giorgio di Piano sono ...

Maltempo Emilia Romagna : allagamenti e problemi di viabilità nel Bolognese : Forte Maltempo in Emilia Romagna, dove a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio nel Bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l’Interporto, dove l’acqua entrata nei ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 2.2 milioni per riparare i danni : Saranno 40 i cantieri che apriranno a breve, da Piacenza a Rimini, per far fronte ai danni causati da diversi episodi di Maltempo che si sono susseguiti nel corso di quest’anno in Emilia-Romagna. Sul piatto oltre 2,2 milioni che la Giunta regionale ha stanziato con un provvedimento per intervenire sulla sicurezza di fiumi e versanti, la sistemazione di argini e difese spondali, la riapertura della viabilita’ dove interrotta da ...

Maltempo del 2016 e del 2017 in Emilia Romagna - il Consiglio dei ministri approva le procedure per i rimborsi : tutte le info utili : E’ stata approvata ieri, dal Consiglio dei ministri, la delibera che dà il via alla procedura per i rimborsi a privati e imprese danneggiati dal Maltempo nel 2016 e 2017. “Un provvedimento molto atteso – afferma l’assessore regionale alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo che ad agosto aveva scritto al premier Conte per sollecitarne il via libera -, già pronto a luglio, in base a un serio lavoro ...

Maltempo in Emilia-Romagna : il Consiglio ministri approva i rimborsi dei danni : È stata approvata ieri, dal Consiglio dei ministri, la delibera che dà il via alla procedura per i rimborsi a privati e imprese danneggiati dal Maltempo nel 2016 e 2017 in Emilia–Romagna. “Un provvedimento molto atteso – spiega l’assessore regionale alla protezione civile, Paola Gazzolo che ad agosto aveva scritto al premier Conte per sollecitarne il via libera –, già pronto a luglio, in base a un serio lavoro compiuto dalle ...

Maltempo : oltre 50 interventi vigili fuoco in Umbria - pioggia e fulmini in Emilia Romagna [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo Emilia Romagna : chiesto lo stato di emergenza per gli episodi da Maggio a Luglio : Piogge intense, grandinate, trombe d’aria, venti forti che hanno spazzato l’intero territorio facendo cadere alberi, pali dell’illuminazione o della rete telefonica e mareggiate sulla costa. La Regione Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza nazionale per i ripetuti episodi di Maltempo, molto intensi, che hanno interessato il territorio dal 22 Maggio alla fine di Luglio. E, appena sarà conclusa la ricognizione dei danni già ...

Maltempo Lombardia : liberata la via Emilia nel Lodigiano - ripulita da alberi : liberata la SS9 via Emilia nel Lodigiano: gli alberi caduti all’altezza della frazione Zorlesco di Casalpusterlengo e i veicoli coinvolti sono stati rimossi grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Lodi e di Casalpusterlengo. Anas si prepara alla riapertura al traffico. L'articolo Maltempo Lombardia: liberata la via Emilia nel Lodigiano, ripulita da alberi sembra essere il primo su Meteo Web.