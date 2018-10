Maltempo | emergenza in Sicilia | in soccorso arriva l’Esercito

Emergenza Maltempo in Sicilia - nel Siracusano la gente si rifugia sui tetti : Pioggia battente, nubifragi, fiumi esondati, gente sui tetti e automobilisti intrappolati nelle auto sommerse da acqua e fango. E’ stata una notte da tregenda, quella passata, per buona parte della Sicilia orientale, soprattutto per le province di Catania e Siracusa, ma anche per quelle di Enna e Messina. ...

Maltempo - la Regione Calabria : “Attivate le procedure per lo stato di emergenza” : “E’ il caso di ricordare ai deputati calabresi Giuseppe D’Ippolito ed Elisabetta Barbuto che la richiesta dello stato di emergenza, in relazione agli eventi calamitosi dei giorni scorsi, è stata deliberata dalla Giunta regionale nell’immediatezza, ovvero nella seduta dell’8 ottobre con atto deliberativo n.443”. E’ quanto si afferma in un comunicato della Regione Calabria. “Riteniamo opportuno ...

Maltempo a Scicli e la cattiva gestione dell'emergenza : Ai giovani del Coordinamento cittadino di Forza Italia Scicli non è piaciuto il modo di gestire l'emergenza da parte della Giunta Giannone

Maltempo : dichiarato lo stato di emergenza in Sardegna : Si cerca un pastore ancora disperso. Allerta in Liguria e Piemonte, nel Lazio e in Sicilia. A Catania scuole chiuse per verificare i danni -

?Maltempo : Sardegna - giunta regionale delibera stato di emergenza : giunta straordinaria alla Regione Sardegna, questa sera a Villa Devoto, convocata dal presidente Francesco Pigliaru per deliberare la dichiarazione di sussistenza dello stato d'emergenza nazionale per i territori colpiti dal maltempo di questi giorni. La proposta, portata al tavolo di giunta dall'assessora dell'Ambiente Donatella Spano, riguarda le zone di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu e fa riferimento ai ...

Maltempo Sardegna - regione in ginocchio : in 12 ore una “valanga d’acqua” eccezionale - deliberato lo stato di emergenza : Situazione di massima emergenza in Sardegna, colpita in queste ore da forte Maltempo che ha causato una vittima e un disperso. La pioggia caduta è stata notevole, con quantità superiori del doppio o del triplo rispetto a quella normalmente registrata negli anni in Sardegna. Il record spetta a Capoterra dove in 12 ore sono caduti 353 millimetri d’acqua, pari a oltre il triplo di quanto ci si può aspettare in tutto il mese di Ottobre tenendo ...

Maltempo Sardegna - la Giunta : “E’ stato di emergenza” : La Giunta regionale della Sardegna si appresta a decretare lo stato di emergenza. L’esecutivo guidato da Francesco Pigliaru è convocato alle 18:30 a Villa Devoto, sede della presidenza della Giunta, per una seduta d’urgenza nella quale verrà adottato il provvedimento. In questo momento il governatore e l’assessora dell’Ambiente, con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, stanno rientrando a Cagliari dopo essere ...

Maltempo Sardegna - serve task force di emergenza : “dichiarare lo stato di calamità” : serve un pronto intervento della Regione affinché “da una parte si sostengano le aziende nell’emergenza e dall’altra si istituisca una task force per fare una ricognizione dei danni immediata e poter poi intervenire con degli aiuti concreti”. Lo chiede alla Regione la Coldiretti che sta aggiornando di ora in ora il bilancio provvisorio dei danni alle culture derivanti dall’ondata di Maltempo che ha colpito il sud ...

Maltempo - Casellati : Basta con lacrime e emergenza del giorno dopo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Strade allagate - danni e vittime. Emergenza Maltempo in Sardegna : È stata trovata morta la donna dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Sardegna. L'auto su cui viaggiava con il marito e i figli è stata travolta da un'ondata di acqua e fango. Il resto della famiglia è stato tratto in salvo ma per Tamara Maccario

Donna dispersa in Sardegna per l'emergenza Maltempo : Roma, 11 ott., askanews, - Continua l'emergenza maltempo in Sardegna iniziata ieri. Anche nella notte si sono registrati piogge e vento, con allagamenti e disagi, con un forte temporale a Cagliari. ...

Maltempo - emergenza in Sardegna : crollano due ponti - danni a Capoterra e gravi problemi di elettricità : Situazione d’emergenza in Sardegna colpita da una violenta ondata di Maltempo che sta causando danni e disagi. Abitazioni circondate dall’acqua, strade impraticabili, allagamenti e torrenti esondati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone del cagliaritano. Non solo: sono crollati due ponti che collegano Cagliari a Capoterra sulla SS 195 e sulla Sp 91. Nella notte un’ingente quantità d’acqua ha invaso ...