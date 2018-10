Maltempo Catania | il Comune raccomanda prudenza negli spostamenti

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo sulle isole : nubifragi in Sicilia e Sardegna - rischio alluvione lampo su Catania : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo all’estremo Sud dell’Italia e in modo particolare in Sicilia e in Sardegna. I fenomeni più estremi stanno colpendo proprio la Sicilia meridionale, dove nelle ultime ore si sono verificati violenti nubifragi che hanno scaricato in poco tempo ben 64mm di pioggia a Gela, 53mm a Mineo, 52mm a Salemi, 46mm a Mazara del Vallo e Marsala, 43mm a Mazzarino, 42mm a Butera, 41mm a Licata, ...

Maltempo Sicilia : allagamenti e danni a Catania e provincia : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito nelle scorse ore anche Catania: si segnalano soccorsi a vetture in panne, allagamenti e crolli di intonaci. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno portato a termine 22 interventi di soccorso: i pompieri sono stati impegnati, oltre che a Catania, anche a Calatabiano, Mascalucia, Belpasso, Motta Sant’Anastasia. L'articolo Maltempo Sicilia: allagamenti e danni a Catania e ...

Maltempo in arrivo dal Canale di Sicilia : temporali da Ragusa a Catania : Il Maltempo in arrivo dal Canale di Sicilia portera' forti piogge e temporali in tutta la Sicilia orientale. Allerta a Ragusa, Siracusa e Catania.

Maltempo : crolla casa a Catania - anziana estratta viva da macerie : Un’anziana di 82 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo il crollo del soffitto della sua abitazione in via Fossa della Creta 163, a Catania. Il cedimento si è verificato a causa del Maltempo stamattina, intorno alle 7, mentre la donna dormiva. E' stata trasferita al Pronto Soccorso del ‘Vittorio Emanuele’ di Catania per accertamenti. Nel crollo non sono coinvolte altre persone. ...

Terremoto Catania ultime notizie - dopo il Maltempo la terra trema in Sicilia - Ultime Notizie Flash : Terremoto Catania Ultime Notizie, dopo il maltempo la terra trema in Sicilia. Ecco che cosa è successo nella notte del 6 ottobre 2018

Maltempo Sicilia : danni negli edifici della Questura di Catania : “Le piogge di questi giorni e la situazione strutturale degli edifici della Questura hanno costretto i poliziotti a ricorrere alla ‘ramazza’ per scongiurare che l’acqua infiltrata arrecasse danni a infrastrutture e arredi”. Lo scrive in una nota il segretario del Siap di Catania. Il sindacalista parla di danni che la pioggia ha arrecato agli uffici della squadra mobile, a quello del Personale, agli spogliatoi del ...

Maltempo - allagato il centro di Catania : piove all’interno del Tribunale. Disagi alla circolazione ferroviaria in Puglia : Oltre alla Calabria, dove si registrano i danni più gravi e due vittime, anche Sicilia e Puglia sono flagellate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Sud Italia. Su Catania si sono rovesciati due temporali consecutivi nelle giornate di mercoledì e giovedì: alcune strade centrali della città, tra cui la centralissima via Etnea, si sono trasformate in fiumi in piena, con l’acqua che è arrivata a ricoprire le auto posteggiate. ...

Maltempo - nubifragio a Catania : le vie del centro trasformate in fiumi in piena : Pezzi di asfalto e pietre per strade, commercianti che ancora puliscono negozi allagati, un rione interamente isolato, alberi caduti che vengono rimossi. Si fa la conta dei danni a Catania all’indomani del violento nubifragio che ieri ha trasformato alcune arterie della città, come la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua. La violenza ha ‘colpito’ anche la sede ...

Maltempo - NUBIFRAGI AL SUD : SCUOLE CHIUSE A CATANIA/ Video ultime notizie : bombe d'acqua in Calabria : MALTEMPO al sud, NUBIFRAGI in Sicilia e Calabria: SCUOLE CHIUSE a CATANIA, bombe d'acqua a Gioa Tauro, Crotone e Catanzaro. ultime notizie e Video.

Catania - tribunale vittima del Maltempo : cascate d’acqua negli uffici della cancelleria : cascate d’acqua dentro gli uffici della cancelleria del tribunale di Catania in via Crispi e in una sala di udienza. Nella quarta sezione distaccata l’acqua caduta dai lucernari, con guarnizioni che non tengono, sul tetto ha allagato gli uffici, le scrivanie, carte: il tutto è documentato in alcuni video registrati mentre l’acqua cadeva copiosa L'articolo Catania, tribunale vittima del maltempo: cascate d’acqua negli ...