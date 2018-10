Maltempo | allagate le campagne del catanese

Maltempo - alluvione in Sicilia : diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate : Forte ondata di Maltempo nella Sicilia orientale: le zone più colpite sono quelle tra Lentini e Francofonte con diverse aree interpoderali sommerse dall’acqua. La sala operativa della Protezione civile regionale sta coordinando gli interventi che hanno investito parte delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Si registrano “diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate. Per fortuna e’ spuntato il sole e le squadre ...

Piogge intense dalla notte nel Cagliaritano: la situazione è critica in particolare sulle strade. Si registrano allagamenti allo svincolo SS195 'Rac' con la SS130 e innesto 554. Allagato il sottopasso allo svincolo SS130 verso Viale Elmas. Non si registrano criticità sulla SS131 "Carlo Felice" e sulla SS195 'Sulcitana'.

Maltempo Sicilia - temporale a Palermo : strade allagate e circolazione in tilt : strade allagate e circolazione in tilt. La pioggia battente che per diversi minuti è caduta su Palermo ha creato disagi da una parte all’altra della città con vie trasformate in fiumi e inevitabili problemi per automobilisti e pedoni. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto. Le situazioni più critiche in viale Regione Siciliana, con i sottopassi all’altezza di via Leonardo Da Vinci e viale Lazio allagati e ...

Maltempo - case allagate a Vessalico : frane sulle strade : Forte Maltempo nell’Imperiese: case allagate e frane sulle strade a Vessalico (Imperia) a causa delle piogge che hanno interessato il ponente ligure nelle ultime ore. “Ha smesso di piovere da pochi minuti: ora lavoriamo, poi sara’ il momento della conta dei danni” spiega Paola Giliberti, sindaco del piccolo comune (280 abitanti) della valle Arroscia. Dalla notte di mercoledì nel borgo di Vessalico la pioggia non ha mai ...

Strade allagate - danni e vittime. Emergenza Maltempo in Sardegna : È stata trovata morta la donna dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Sardegna. L'auto su cui viaggiava con il marito e i figli è stata travolta da un'ondata di acqua e fango. Il resto della famiglia è stato tratto in salvo ma per Tamara Maccario

Maltempo in Sardegna - le strade allagate a Castiadas : Allarme Maltempo in Sardegna: a Cagliari scuole e uffici pubblici chiusi oggi e domani. Esondazioni in provincia da Uta a Castiadas fino a Tertenia emergenza per i residenti delle zone di campagna più ...

Forti piogge nella zona di Fiumicino: si registrano allagamenti sul territorio comunale, in particolare nelle zone di Fiumicino centro, Isola Sacra, Focene, Passoscuro e Fregene. Diverse strade sono impraticabili, i tombini non riescono a contenere l'ingente quantità d'acqua.

Maltempo Calabria - danni e disagi in tutta la regione : strade allagate e auto portate via dall’acqua : Torrenti esondati, allagamenti, persone sui tetti. L’ondata di Maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria, oltre a causare due morti (una donna e suo figlio di 7 anni) ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, ...

Maltempo Campania - case allagate a Giugliano : il sindaco valuta le misure di emergenza : Il sindaco Antonio Poziello ed i tecnici del Comune di Giugliano (Napoli) stanno valutando se trasferire in albergo per la prossima notte i residenti del parco Verde di Varcaturo. Gli appartamenti sono stati gravemente danneggiati dall’ invasione dell’acqua causata dallo straripamento dell’alveo dei Camaldoli. I tecnici della Regione Campania, allertati dal Comune, sono gia’ al lavoro ma le operazioni potrebbero andare ...

Piove e a Palermo si allagano di nuovo alcune strade: i maggiori disagi tra la via Messina Marine e il quartiere di Ciaculli. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati nei pressi dell'ospedale Buccheri La Ferla. Disagi anche in via Castelforte e in via Castellana.

Maltempo Sardegna - bomba d’acqua nel Cagliaritano : strade allagate : Forte Maltempo in Sardegna, in particolare nel Cagliaritano dove nel primo pomeriggio una bomba d’acqua ha investito la zona. I disagi maggiori si sono registrati a Monastir con l’allargamento di capannoni e strade: sul posto i vigili del fuoco. La pioggia ha sorpreso i tantissimi pendolari in viaggio in auto tra Cagliari e Quartu. Qualche problema anche in viale Poetto, allagato in diversi tratti. Decine le segnalazioni arrivate al ...

Maltempo - temporale nel Ragusano : disagi e strade allagate : Un temporale si è abbattuto stamani in quasi tutta la provincia di Ragusa. Gravi disagi a Modica, Scicli e Ragusa dove a causa delle piogge si sono registrati rallentamenti al traffico. A Modica, inoltre, il fiume di acqua ha trascinato via i cassonetti della spazzatura. In pochi minuti le strade sono diventate un fiume in piena e il livello dell’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti. A Ragusa, il temporale ha anche fatto saltare alcuni ...

Maltempo Veneto : frane e decine di abitazioni allagate nel Veronese : In provincia di Verona prosegue l’emergenza Maltempo, causata dalle precipitazioni registrate tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, nella notte e anche in mattinata. A Soave, nella frazione di Costeggiola, l’acqua ha invaso le abitazioni di decine di famiglie, mentre nella frazione di Fittà si sono registrati 180 mm di pioggia e smottamenti. A Monteforte d’Alpone decine i locali invasi dall’acqua, come anche molte ...

Maltempo USA - devastanti alluvioni a Nord-Est - Pennsylvania in ginocchio : centinaia di strade chiuse - abitazioni allagate [FOTO e VIDEO] : 1/46 ...