Maltempo a Scicli | lavori urgenti | danni per 2 milioni di euro

Maltempo a Scicli e la cattiva gestione dell'emergenza : Ai giovani del Coordinamento cittadino di Forza Italia Scicli non è piaciuto il modo di gestire l'emergenza da parte della Giunta Giannone

Maltempo - torrente in piena a Scicli : torrente in piena a Scicli. Il livello e' cresciuto vertiginosamente dopo le abbondanti piogge che hanno interessato in queste ore il territorio ibleo