Maltempo | 600 milioni di euro di danni all’agricoltura nel 2018

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Superano i 600didall’inizio dell’anno icausati dalall’agricoltura in Italia con campi sommersi, aziende e stalle isolate, raccolti distrutti e animali morti. E’ quanto emerge da una rilevazione di Coldiretti in relazione all’ultimo nubifragio che ha colpito la Sicilia a Catania, Palagonia, Scordia e Ramacca dove sono state colpite le coltivazioni di agrumi confino al 100% del raccolto e piantagioni completamente allagate fra Lentini e Carlentini nelle contrade di San Leonardo, Badiula, Pantano, Salemi, Agnone, Maddauso, Valsavoia, Biviere e Bonvicino. Ilsi abbatte sulla Penisola dopo un mese di settembre che ha fatto segnare il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico. I cambiamenti climatici si abbattono su un territorio già fragile con la ...