Macchine per costruzioni | futuro sempre più digitale e connesso

CNH Industrial al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per costruzioni : CNH Industrial partecipa al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per le costruzioni puntando i riflettori sulle nuove esigenze del settore . Si è riunito a Roma il Congresso 2018 del ...

Le migliori Macchinette per il caffè : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Il mantra, anche di alcune pubblicità, è sempre stato: "Il caffè di casa buono come quello del bar". Come se non fosse possibile che quello ...

Mobilità dolce per gli studenti - entusiasmo per la giornata senza Macchine : Il ' campus studentesto sperimentale ' è stato allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali ...

Funicolare di Chiaia - corse ridotte e Macchinette per i biglietti fuori uso : Sembrano essere iniziati i disagi nei trasporti per i cittadini ed i turisti partenopei. Da quasi un'ora la Funicolare di Chiaia effettua solo corse dirette a causa delle riduzione del personale, ...