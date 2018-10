Luigi Di Maio | io lo so di chi è la manina

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Io lo so di chi è lache ha inserito nel decreto fiscale l’ormai famosa disposizione pro-riciclaggio. E so anche di chi è l’altrache ha riempito il decreto per Genova di sanatorie per i cementificatori di Ischia. So persino perché in qualsiasi decreto-legge di qualsiasi governo, cioè in quasi la metà delle leggi che si fanno oggi in Italia, ci sono sempre norme che i tecnici della legislazione chiamano ancora “intruse”, ma che sono ormai la regola, non l’eccezione. E lo so perché non si tratta di una, ma di una manona. E come lo so io, lo sanno gli esperti di diritto parlamentare, i parlamentari stessi e tutta la pittoresca tribù di maneggioni, lobbisti e facilitatori che gli gira intorno. Rappresentanza politica e responsabilità. La crisi della forma di governo ...