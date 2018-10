L’Ue : “Mai nessuno così lontano dalle regole” Tria non cambia i conti - ma no a nuove spese : C’è una ragione precisa dietro la scelta della Commissione europea di scrivere nero su bianco che lo sforamento della manovra italiana «non ha precedenti nella storia del Patto di Stabilità». Il passaggio, inserito della lettera che Pierre Moscovici ha consegnato ieri a Giovanni Tria, non è casuale. Perché la prossima settimana andrà giustificata u...

Di Maio : no a Dl fiscale come è - ma nessuno suoni requiem governo : Roma, 18 ott., askanews, - Ognuno per la sua strada? M5s non voterà il decreto fiscale se il testo non cambierà, bisogna 'risolvere l'irrigidimento di queste ore', ma nessuno pensi di poter 'suonare ...

Lotta - Frank Chamizo : “Voglio entrare nella storia di questa specialità. Nessuno ha Mai vinto ai Mondiali in tre categorie diverse di peso” : L’uomo di punta senza se e senza ma della Lotta italiana. Frank Chamizo è pronto ed è aperta la caccia al terzo oro iridato in tre categorie di peso diverse. Dopo i sigilli nel 2015 tra i 65 kg e nel 2017 tra i 70 kg, questa volta il ragazzo di origini cubane si cimenterà tra i 74 kg. Il nostro portacolori si presenta ai nastri di partenza dei Mondiali 2018 che si disputeranno a Budapest dal 20 al 28 ottobre da numero 1 del ranking ...

Vettel : “Nessuno è Mai bravo o pessimo come lo si dipinge” : Sebastian Vettel nega che la pressione abbia inciso sulla sua lotta per il Titolo 2018. Quando aveva un vantaggio in termini di punti e macchina su Lewis Hamilton, di colpo nell’ultimo mese la Ferrari ha frenato e adesso, a quattro gare dalla fine, la conquista del Mondiale sembra impossibile. Parlando al Frankfurter Allgemeine Zeitung, il […] L'articolo Vettel: “Nessuno è mai bravo o pessimo come lo si dipinge” sembra ...

Anche il Senato taglia i vitalizi. Di Maio : “Privilegio non esisterà più per nessuno” : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato il taglio dei vitalizi già varato dall'ufficio di presidenza della Camera. Festeggiano il MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio: "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi Anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno".Continua a leggere

Di Maio : manovra non "sconfigge" nessuno : 11.46 "Nei primi tre mesi del 2019 partiranno il reddito di cittadinanza e la quota 100che supererà la legge Fornero".Così il ministro del Lavoro e vice premier, Luigi Di Maio, a Radio Radicale. E ancora:"Adesso inizia una fase di interlocuzione" con la Commissione Ue e "nei prossimi giorni spiegheremo tutte le ragioni"."Questo governo può andare avanti 5 anni e anche di più, ci sono tante cose da realizzare nel contratto di Governo"."Non c'è ...

Alitalia - Tria ‘pressato’ da Salvini e Di Maio/ Mef fa scudo : “nessuno scontro - vogliamo solo capire meglio” : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:03:00 GMT)

I Nobel sono razzisti? Nessuno scienziato nero ne ha Mai vinto uno : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Taylor Swift reginetta d'America - agli AMA Mai nessuno come lei : Taylor Swift è la vincitrice assoluta degli AMA, American Music Awards che sono stati consegnati la sera del 9 ottobre a Los Angeles. Tre premi sono infatti andati alla cantante pop, compreso il più ...

Di Maio : 'Se Bankitalia vuole la Fornero si preesenti alle elezioni'. Salvini : 'Nessuno ci potrà fermare' : Andiamo avanti tranquilli, l'economia crescerà anche grazie alla modifica della legge Fornero, un'opera di giustizia sociale che creerà tanti nuovi posti di lavoro', ha detto il leader della Lega ...

Def - Savona : “Salvini e Di Maio? Intemperanza verbale - ma responsabili. Nessuno vuole lasciare l’Ue” : I toni duri contro l’Europa di Salvini e Di Maio? “Una cosa è l’Intemperanza verbale, una cosa sono le responsabilità di governo. Sono consci di queste responsabilità, altrimenti saranno gli elettori a decidere”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma. In merito alle elezioni Europee 2019: “Disponibile a sostenere M5s o Lega? Per ...

Ivan Cattaneo triste al GF Vip : “Non mi ha Mai amato nessuno” : Grande Fratello Vip: l’amaro sfogo di Ivan Cattaneo Stasera andrà in onda la terza puntata del reality show GF Vip. E uno dei concorrenti che maggiormente sono riusciti ad attrarre l’attenzione del pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio il popolare cantante Ivan Cattaneo, il quale tra uno scherzo e dichiarazioni choc ha fatto molto discutere. Tuttavia, dopo settimane passate all’interno della casa più spiata dagli ...

Di Maio attacca i giornali : 'Nessuno li legge più - i cittadini si stanno vaccinando'. E scoppia la polemica : 'Siamo convinti che la diversità delle voci e la libertà di espressione sia un valore per tutti, da difendere sempre, contro chi vorrebbe forse un mondo dell'informazione con una voce unica e magari ...

La libertà di stampa per Di Maio : "Stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo Espresso - nessuno li legge più perché alterano la realtà" : "Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l'Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e ...