Low Form | l' intelligenza artificiale in mostra al Maxxi di Roma

L’assistente Google si trasforma con il Tema di HalLoween : ecco le novità : L’Assistente Google con l’arrivo tra due settimane della festa di Halloween si integra con alcune nuove funzionalità vocali, al momento descritte in Inglese: i dettagli.A poco meno di due settimane dai festeggiamenti di Halloween, Google ha già anticipato i tempi aggiornando il suo assistente vocale con alcune caratteristiche “spettrali”.Assistente Google darà suggerimenti e risposte in Tema Halloween: ecco i ...

HalLoween 'celestiale' : arriva dallo spazio profondo un asteriode a forma di teschio : Qualcuno l'ha già ribattezzato 'cometa della morte'. Di certo un asteroide dalle forme così inconsuete non si era mai visto. Sembra realmente un enorme teschio che vaga nello spazio profondo e per le sue caratteristiche impressiona innazitutto gli addetti ai lavori, gli astrofisici che l'hanno individuato già tre anni fa, ma anche astronauti che comunque una certa consuetudine con gli oggetti dell'universo ce l'hanno. Ora cosa c'è di nuovo? È ...

Occhio all'asteroide di HalLoween che ha davvero la forma di un teschio : Un asteroide davvero curioso è destinato a passare vicino alla Terra il prossimo 11 novembre, poco dopo la festa di Halloween. A dire la verità, l’asteroide 2015 TB145 non è del tutto nuovo. E’ stato scoperto per la prima volta nel 2015, quando ha sfiorato la Terra, passando più o meno alla distanza della nostra Luna, proprio nel giorno di Halloween. Il prossimo sorvolo dell'asteroide non sarà ...

Un asteroide a forma di teschio transiterà attorno alla Terra nel periodo di HalLoween : Halloween arriva anche nello spazio. I primi giorni di novembre transiterà infatti attorno alla Terra un asteroide con una conformazione molto particolare: assomiglia ad un gigantesco teschio.Aveva già attraversato il cosmo intorno al nostro pianeta nell'ottobre del 2015 secondo quanto riporta la NASA, che lo ha denominato per questa ragione "The great pumpkin", "la grande zucca", proprio per il suo essere comparso in concomitanza ...

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Il rischio "Low cost" per Lega e M5s : La RIFORMA delle PENSIONI è molto attesa dall'elettorato di Lega e Movimento 5 Stelle, che devono però fare i conti con risorse limitate per la manovra. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Tutte le fregature nei piani di Lega e M5s, di G. CazzolaIL CASO/ Quale "dignità" per il lavoro degli sportivi dilettanti?, di C. Pozzoli

RIFORMA PENSIONI 2018/ Soluzioni Low cost per Quota 100 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Soluzioni low cost per Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 settembre. Un intervento di RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100 potrebbe essere troppo costoso, considerando che il Movimento 5 Stelle preme per avere risorse per il reddito e le PENSIONI di cittadinanza. Dunque l’esecutivo starebbe studiando anche Soluzioni “low cost” per modificare la Legge ...