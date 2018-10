Lotto torna nelle sue Marche

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una PalLottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...

Una palLottola nel cuore 3 - Gigi Proietti giornalista-detective torna con una nuova stagione : torna e si rinnova Una pallottola nel cuore, la fiction con Gigi Proietti giunta alla terza serie, da martedì 11 settembre in onda su Rai1 in prima serata a un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda. In sede di presentazione della serie, Proietti, il regista, la direttrice di Rai Fiction e il direttore di Rai1 hanno parlato delle novità di questa stagione, sempre generalista ma con una netta spinta verso il pubblico più ...

Una PalLottola nel Cuore 3 : Gigi Proietti torna ad indagare su Rai 1. Sergio Assisi new entry : Una Pallottola nel Cuore 3 Gigi Proietti torna su Rai 1 con uno dei suoi personaggi più riusciti. No, non è Il Maresciallo Rocca, bensì Bruno Palmieri, il cronista di nera che dal 2014 indaga insieme al pubblico su vecchi casi irrisolti e che sarà per la terza volta protagonista di Una Pallottola nel Cuore, al via questa sera. Una Pallottola nel Cuore 3: sei puntate da questa sera su Rai 1 La Pallottola, val la pena ricordarlo, non c’è ...

Gigi Proietti ritorna nei panni di Bruno Palmieri con “Una palLottola nel cuore 3” : I l grande Gigi Proietti torna sul piccolo schermo con “Una pallottola nel cuore 3” nei panni di Bruno Palmieri, raffinato cronista di nera che indaga su alcuni vecchi casi irrisolti che hanno insanguinato la Capitale. Ora che non ha più quella pallottola conficcata nel petto la vita di Bruno è più serena e il ritorno della figlia Maddalena e del nipote Michele a Roma sembrano davvero segnare un nuovo inizio per l’ormai attempato ...

Gigi Proietti torna nei panni del cronista in «Una pallottola nel cuore» - : Soprattutto se avessi dovuto occuparmi di cronaca nera». Magari avrebbe potuto scrivere di spettacolo. «Per carità, sapesse il rapporto che ho avuto con certi critici! Con alcuni adesso siamo ...

