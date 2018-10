L' organo del Sacro Cuore di Cuneo è perfetto per un musicista come Balint

Medicina : nuove prospettive sullo studio del Parkinson grazie a tecniche innovative di coltura degli organoidi : Negli ultimi anni le tecniche di coltura in tre dimensioni di cellule staminali hanno visto dei progressi consistenti. Gli “organoidi”, i mini-organi così formati dalla struttura tridimensionale e dalle staminali che vi proliferano, forniscono un modello di come si sviluppa e vive un organo umano, imitandone struttura e funzionalità. Un risultato potenzialmente rivoluzionario per lo studio di alcune malattie, ma anche per i test ...