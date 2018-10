Lorenzo de Luca | ' Fieracavalli | il mio Luna Park'

Moto2 - GP Thailandia 2018 : Lorenzo Baldassarri in pole position! Luca Marini terzo davanti a Pasini - Bagnaia sesto : Italia in grande spolvero a Buriram dove si sono disputate le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Motomondiale. Dopo la pole position di Bezzecchi in Moto3 e il secondo posto di Valentino Rossi in MotoGP, Lorenzo Baldassarri fa saltare il banco in Moto2 e domani scatterà davanti a tutti. Il pilota del Team Pons HP40, in sella alla Kalex, ha conquistato la seconda pole position della carriera (prima volta a Jerez) col tempo di ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Simone Blum medaglia d’oro nel salto ostacoli a Tryon! Sfuma il podio per Lorenzo De Luca : Sfuma il sogno di Lorenzo De Luca di salire sul podio ai World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA). L’azzurro aveva approcciato le ultime due prove partendo dal quarto posto con appena un ostacolo abbattuto in sella ad Irenice Horta e sembrava in grado di reggere la pressione nell’ultima decisiva giornata, a cui hanno avuto accesso i migliori 25 della prova individuale del salto ostacoli. Ma sul più bello De Luca si è sciolto e non ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Lorenzo De Luca è quarto e in corsa per le medaglie. USA oro a squadre : Lorenzo De Luca in piena corsa per le medaglie ad una giornata dal termine della gara individuale di salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). L’azzurro ha commesso il primo errore al terzo round in sella ad Irenice Horta, incamerando 4 penalità e scivolando dal primo al quarto posto con 5.19. De Luca, tuttavia, resta ampiamente in lizza per le medaglie e persino per l’oro nella gara individuale che domenica 23 ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : sontuoso Lorenzo De Luca - è al comando della prova individuale! Italia eliminata nella gara a squadre : Sensazionale Lorenzo De Luca. L’azzurro è al comando della prova individuale di salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA), grazie ad uno spettacolare percorso netto in sella a Irenice Horta, che gli ha consentito di recuperare otto posizioni e di prendere la testa della classifica con 1.19 penalità. Spettacolare la prestazione del fuoriclasse Italiano, giunto al top della forma ai Mondiali e proiettato verso un grande ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Steve Guerdat al comando - Lorenzo De Luca unica luce azzurra a Tryon. Il pass per Tokyo ora è lontano : Si salva solo Lorenzo De Luca nella prima prova del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Il fuoriclasse italiano ha concluso al nono posto nella prova aperta a 124 iscritti, mettendo in mostra una splendida condizione di forma in sella ad Hirenice Horta e chiudendo la sua prestazione con un percorso netto in 78”71, a poco più di 2 secondi dal leader della classifica, lo svizzero Steve Guerdat, abile nell’abbinare ...

LIVE Equitazione - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lorenzo De Luca tiene alto il tricolore! E’ nella top ten. L’Italia deve inseguire : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Oggi, mercoledì 19 settembre, inizia l’avventura degli italiani Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano nelle gare più attese per la spedizione azzurra negli Stati Uniti. I progressi compiuti dall’Italia negli ultimi 18 mesi hanno proiettato il Bel Paese ai vertici internazionali della ...

Equitazione - Longines Roma 2018 : tutti gli azzurri in gara. Alberto Zorzi a caccia del primato - Lorenzo De Luca punta al bis capitolino : Otto alfieri italiani nella Capitale. La pattuglia azzurra sarà decisamente folta in occasione della tappa di Roma, valida per il Longines Global Champions Tour 2018. Un appuntamento di rilievo per il salto ostacoli, ultima gara di prestigio prima di tuffarsi nel clima dei World Equestrian Games 2018 di Tryon, negli USA. L’Italia farà leva sui suoi uomini migliori per esaltare il pubblico di casa, ancora in estasi per la vittoria di ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca le frecce azzurre - Luca Marziani e Bruno Chimirri i maghi della prova a squadre : Due frecce azzurre per puntare alla medaglia d’oro. L’Italia del salto ostacoli annovera attualmente sette unità in vista dei World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA), ma la scrematura che avverrà entro il 10 settembre ridurrà a cinque i convocati della pattuglia azzurra verso gli Stati Uniti. Le punte di diamante saranno senza ombra di dubbio i due uomini della svolta di un movimento che da un anno e mezzo ha cambiato pelle, ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi tra gli otto convocati per la tappa di Roma : Saranno otto i rappresentanti azzurri in occasione del “Cinque Stelle” di Roma, tappa italiana del Longines Global Champions Tour 2018. Il team manager Stefano Brecciaroli ha diramato l’elenco delle convocazioni in vista dell’appuntamento che andrà in scena allo Stadio dei Marmi del Foro Italico tra giovedì 6 e domenica 9 settembre. Il principale alfiere del Bel Paese sarà Alberto Zorzi, terzo in classifica generale e tuttora in ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Lorenzo De Luca terzo nel Grand Prix di Dublino! Trionfa l’olandese Kevin Jochems : Lorenzo De Luca conquista uno splendido podio nel Grand Prix di Dublino (Irlanda), dove si è svolta nei giorni scorsi l’ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018. L’azzurro è riuscito a portare a casa un eccellente terzo posto con due percorsi netti in sella a Irenice Horta, fermando il cronometro nel barrage sul tempo di 41”55, a pochi decimi dal vincitore, l’olandese Kevin Jochems, che ha ...