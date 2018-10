Londra | in acquisto Melrose Industries Plc Ords

Londra : in acquisto Ocado : Brilla Ocado , che passa di mano con un aumento del 2,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ocado evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò ...

Londra : in acquisto Bae Systems : Brillante rialzo per Bae Systems , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,03%. La tendenza ad una settimana di Bae Systems è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Londra : in acquisto Antofagasta : Brillante rialzo per la compagnia mineraria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,53%. La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . ...

Londra : in acquisto Glencore : Effervescente Glencore , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,06%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Glencore ...