Lo spread vola poi chiude a 315 Piazza Affari in altalena

Lo spread vola sopra 330 punti : è ai massimi da 5 anni : Dopop la bocciatura (annunciata) della manovra economica, lo spread torna a salire e sfonda anche quota 340 punti base. Questa mattina il differenziale tra Btp decennali e gli omologhi Bund tedeschi è infatti schizzato all'insù arrivando a toccare i 341 punti , per poi assestarsi e sci vola re fin sotto i 330 punti . Si tratta, comunque, del peggior risultato top dall'aprile 2013. Già ieri il differenziale aveva toccato 327 punti per il braccio di ...

Dopo l'avvertimento di Fitch all'Italia lo spread vola oltre quota 300. Borsa in calo : Llo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541%, Dopo che martedì ha toccato il picco del 3,712%, il top da aprile 2013. Sullo sfondo pesano i timori sul bilancio in deficit dell’Italia e il suo scontro con Bruxelles. Apertura in netto ribasso per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib cede l’1,43% a 19.436,71 punti, ...