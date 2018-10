Lo spread tocca i 340 punti | poi chiude a 301 Recupera anche Piazza Affari 

spread tocca 340 punti : il peggiore da 5 anni. Oscilla Piazza Affari : Un'altra giornata di forti tensioni, il differenziale Btp-Bund schizza e poi cala, ma rimane in quota pericolosamente alta. Anche la Borsa di Milano va giù, poi riprende quota: ora in leggero rialzo - ...

spread tocca 340 al top da 5 anni. Banche a picco - contrattazioni sospese |Ora l’Europa teme il contagio : Lo Spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,78% per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra

In arrivo la lettera Ue di contestazione spread tocca 317 - il massimo da 5 anni : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è ,o sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund a 317

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

spread tocca quota 300 punti - l'euro in calo Borghi : uscire da moneta unica aiuterebbe Di Maio : "Rimarremo in Ue ed euro" : Il vicepremier tiene il punto sul Def: "Non si torna indietro, domani alle Camere", ma prova anche a fare a fare il pompiere e a calmare i mercati ma le parole delpresidente della Commissione bilancio della Camera, il leghista Borghi, non lo aiutano: euro in forte calo e lo Spread vola a quota 300 per poi ripiegare

Effetto manovra - lo spread tocca quota 280 poi cala. Borsa in caduta Piazza Affari cede il 3 - 7% : la mappa Salvini : Ue ci boccia? Tireremo avanti : Piazza Affari arriva a perdere il 4,6%, poi lima al 3,9% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Titoli bancari a picco

Deficit al 2 - 4% del Pil - lo spread tocca quota 265. Piazza Affari giù con le banche : Apertura in netto calo per Piazza Affari, dopo che il governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra Deficit e pil a quota 2,4%. L’indice Ftse Mib perde il 2,6%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato i...