Lo spread sopra quota 330 | al top da cinque anni

spread sopra 330 punti - al top da 5 anni : Nei primissimi scambi lo Spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi è salito a 332 punti, il top dal 2013. Il rendimento tocca il 3,738%.Già ieri aveva toccato 327 punti per il braccio di ferro tra Italia e Ue, che nella lettera recapitata da Moscovici a Tria ha parlato di "deviazione senza precedenti", e le liti nella maggioranza sulla manovra che hanno portato alla convocazione di un cdm per sabato mattina.

I governi Ue : «Basta flessibilità all’Italia» spread sopra 320 - il massimo da 5 anni : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund a 317

Borse in calo con Wall Street debole. spread resta sopra 300 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite di ieri, Wall Street anche oggi apre in rosso. Piazza Affari riduce i cali. Giù Carige dopo il declassamento di Fitch...

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - spread torna sopra a 300 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite della vigilia a Wall Street, i future sono ancora in rosso. A Piazza Affari crolla Carige dopo il declassamento di Fitch...

L'onda di Wall Street sui listini : crollano le Borse - Trump attacca la Fed. Italia : spread sopra 300 : MILANO - L'onda lunga delle vendite che ha travolto Wall Street nella serata di ieri si è propagata sui listini orientali e si affaccia anche sull'Europa. Milano avvia gli scambi perdendo l'1,3%, ...