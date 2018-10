Lo spread schizza oltre i 330 punti | è ai massi dal 2013 

Mercati in allarme : borsa in calo - lo spread schizza oltre i 325 punti : Piazza Affari perde - 1,89%, mentre il differenziale Btp/Bund tocca i livelli del marzo 2013 - La lettera di richiamo della Commissione europea al governo italiano per la manovra economica non è ...

Manovra - lo spread schizza a 312 punti. A Piazza Affari male i titoli bancari : Lo spread Btp-Bund è schizzato a 312 punti base e la Borsa di Milano vira in negativo dopo un’apertura tranquilla. Continua l’instabilità sui mercati finanziari dopo che nella giornata di lunedì il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi aveva chiuso a 302. Il rendimento del decennale del Tesoro è in rialzo al 3,66% e anche lo spread tra Btp e Bonos sfonda quota 200 punti, aggiornando i massimi dello scorso 2 ...

Lo spread schizza a 300. Il governo : deficit al 2 - 4% soltanto per un anno : All’imbrunire, il premier Conte twitta un’immagine quasi gioiosa dello stato maggiore riunito attorno al tavolo, con i due vicepremier Di Maio e Salvini soddisfatti e un ministro Tria sorridente malgrado tutto. Si tira dritto pure se si apre qualche timido spiraglio a un’ipotesi di correzione. ...

spread schizza a 295 punti - Piazza Affari apre in calo : Nel primo pomeriggio Piazza Affari ha cercato di recuperare le perdite della mattina con un rialzo dello 0,1%. Lo Spread, come ieri, dopo aver superato quota 300 in mattinata, ha poi ripiegato a 288. Quello sui titoli a due anni è prima salito fino a 211 punti, poi è tornato in area 205.Piazza Affari ha aperto in netto caloLo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti base dai 284 della ...

spread schizza a 295 punti - Piazza Affari apre in calo : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti base dai 284 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp schizza al 3,40%. I mercati sono in agitazione dopo il rientro anticipato del ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria a Roma dal Lussemburgo. Tria non parteciperà alla riunione dell'Ecofin di oggi. "Ho molto impegni" ha detto il ministro smentendo qualsiasi retroscena dopo che ...

Lega - Claudio Borghi : 'Con una nostra moneta risolveremmo problemi' - lo spread schizza : L'economista della Lega, Claudio Borghi, ha rilasciato una dichiarazione scottante: "Per risanare dobbiamo avere il controllo della politica monetaria" che significa stampare moneta e di conseguenza abbandonare l'Euro. La Borsa ha reagito male e infatti lo spread è schizzato a 300 punti mentre l'euro va ai minimi storici. Lega, Borghi vuole affossare l'Euro Claudio Borghi è "straconvinto" che il nostro Paese con una moneta sovrana (come la Lira) ...

Di Maio : «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread. Opposizione e giornali sono nemici dell'Italia» : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la Manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà. Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'Opposizione politica e ...

Manovra - lo spread schizza a 267 punti. Piazza Affari va a fondo : bruciati 25 miliardi di euro : La collisione sui mercati azionari era già scritta. Ieri sera, quando il governo ha fissato al 2,4% l'asticella del rapporto deficit/pil, aveva probabilmente messo in conto lo smottamento delle Borse e l'impennata dello spread. Questa mattina le Borse europee hanno infatti aperto in calo sulla scia dell'approvazione della nota di aggiornamento al Def da parte del Consiglio dei ministri, e del conseguente calo di Piazza Affari. Calo che nel corso ...