Lo spread a 340 punti | poi cala Investitori esteri via | ad agosto venduti titoli per 17

spread : cosa succede se supera i 340 punti e sale ancora? : Ogni giorno un nuovo record, in alto, ma negativo. Lo Spread, il differenziale fra i Btp italiani e i Bund tedeschi, cioè la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, tocca quota 340 punti base, nuovo massimo da marzo 2013. Vuol dire che se un Btp ha un rendimento del 6 per cento alla scadenza e il corrispettivo Bund tedesco con la stessa scadenza ha un rendimento del 3 per cento, lo Spread sarà di 6 - 3 = 3 ...

Lo spread ha superato i 340 punti base - il massimo dal 2013 : Venerdì mattina lo spread, il differenziale tra il rendimento dei titoli decennali italiani e gli equivalenti tedeschi, ha superato i 340 punti base, per poi attestarsi intorno ai 335. È il valore più alto raggiunto dal 2013, e significativamente più The post Lo spread ha superato i 340 punti base, il massimo dal 2013 appeared first on Il Post.

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancora : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".

