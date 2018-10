LO SCHIAFFO DELL' ITALIA RIBELLE ALL' ARROGANTE COMMISSIONE UE

Migranti - SCHIAFFO della Bonino : "Ora meno Salvini e più bangla" : ' meno Salvini , più bangla'. È questa la campagna lanciata da +Europa di Emma Bonino sui social per mettere nel mirino le politiche portate avanti sul controllo dell'immigrazione da parte di Matteo ...

Italia sotto lo SCHIAFFO dello spread - la data del disastro : perché il 26 ottobre può crollare tutto : Martedì mattina lo spread tra Btp e Bund è già schizzato a due passi dalla pericolosa quota 300 , ma il peggio forse deve ancora venire. Come ricorda Repubblica , con un filo di godimento, 'la ...

Vaticano - SCHIAFFO del Papa al direttore del Coro della Sistina : “Più che dimetterti - ora devi trovarti un buon avvocato” : “Più che dimetterti, ora devi trovarti un buon avvocato”. Così Papa Francesco ha replicato al direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, monsignor Massimo Palombella, quando, qualche giorno fa, è andato da Bergoglio con la lettera di dimissioni in mano. Era stato il Papa stesso, infatti, come confermato ufficialmente dal Vaticano, ad autorizzare “un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi” del Coro più antico del mondo. ...

Colin Kaepernick nuovo volto della campagna Nike : uno SCHIAFFO alla NFL? : Nike: "Kaepernick motivo di ispirazione per tutti, aiuta il mondo a guardare avanti" Proprio per questa sua rilevanza politica e sociale la Nike lo ha tenuto sotto contratto per tutto questo tempo, ...

Rating della Turchia decassato : Moody's e S&P danno un altro SCHIAFFO ad Ankara : Come se no lo fosse già abbastanza, la crisi della Turchia si arricchisce di un nuovo episodio che la aggrava ulteriormente. La scorsa notte infatti le agenzie di Rating Moody e Standard & Poor’s hanno declassato il Rating portandolo a "junk" (spazzatura). E se per S&P l'outlook rimane stabile, per Moody’s invece peggiora a "negativo". Le motivazioni delle agenzie di RatingMoody aveva già colpito il Rating sovrano turco nel 2016, mentre ...

Puglia - il fuorionda dell’assessore Pd sulla ministra M5s Lezzi : “Da prendere a SCHIAFFOni” : “La Lezzi? Da prendere a schiaffoni“. A parlare è l’assessore pugliese ai Trasporti del Partito democratico, Giovanni Giannini, che durante un fuorionda pubblicato venerdì 31 agosto, da Borderline24, si rivolge così al sindaco di Bari, Antonio Decaro, mentre sta discutendo del litigio, avvenuto lo scorso 23 luglio, tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e la stessa ministra M5s per il Sud, la salentina ...

SCHIAFFO del Pd a Boschi : ?non la invitano alla festa dell'Unità : alla festa dell'Unità di Firenze non ci sarà Maria Elena Boschi, l'ex sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio non è stata invitata."Abbiamo invitato tutti i deputati e i senatori eletti nei collegi fiorentini e Boschi come sapete è stata eletta in Trentino Alto Adige", spiega Lorenza Giani, vicesegretaria del Pd fiorentino e motore organizzativo della festa. E se alla Boschi non è arrivato il tanto atteso invito, per Matteo Renzi, Maurizio ...

Modric - il muro Real resiste. Dai nuovi contatti ultimo SCHIAFFO alle speranze dell'Inter : Gli agenti del giocatore hanno ribadito ai merengues la sua volontà di andare via, Perez non ci sente. E per i nerazzurri non c'è più tempo

Ponte Morandi - lo SCHIAFFO dell'Ue a Conte e Salvini : 'Niente flessibilità - vi abbiamo già dato soldi' : Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova , il governo per bocca del vicepremier Matteo Salvini e del ministro dell'Economia Giovanni Tria , ha confermato la volontà di mettere in campo fino a 50 ...