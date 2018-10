L’Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali femminili di pallavolo

L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di pallavolo femminile : Ha eliminato il Giappone e domani si giocherà il primo posto nel girone con la Serbia The post L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di pallavolo femminile appeared first on Il Post.

L'Italia femminile si è qualificata alle Final Six dei Mondiali di pallavolo : Ha battuto la Russia, vincendo l'ottava partita consecutiva del torneo