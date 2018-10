L' Isola di Pietro 2 con le new entry Cuccarini e Canalis Matilde Bernabei

L’Isola di Pietro 2 - colpo di scena : Elisabetta Canalis muore subito : Elisabetta Canalis, L'Isola di Pietro A L’Isola di Pietro 2 cambierà tutto, di nuovo. Imprevisti e colpi di scena stravolgeranno infatti gli equilibri con cui si era conclusa la prima stagione della fiction di Canale5 e porteranno ancora Pietro (alias Gianni Morandi) a lottare per il bene della comunità di Carloforte. Ad accendere la trama sarà anche l’ingresso di nuovi personaggi, che irromperanno in medias res, aggiungendo tensione ...

Al via II stagione 'L'Isola di Pietro' con Morandi : anche Lorella Cuccarini nel cast : C'e' un omicidio che si snoderà come filo conduttore nelle 6 puntate. Una tragedia che travolgerà la cara nipotina. Qualche segreto nel suo passato. Per il pediatra Pietro Sereni la serenità di una ...

L’Isola di Pietro 2 - Gianni Morandi : «Il mio personaggio si è rafforzato. La terza stagione? Sarà il pubblico a decidere» : L'Isola di Pietro 2 Corre sempre, Gianni Morandi. Anche nella fiction: dove serve, lui c’è. Immerso tra colpi di scena, amori, contrasti e misteri che riemergono dal passato, il popolare cantante non avrà un attimo di quiete nella seconda stagione de L’Isola di Pietro, la serie tv di Canale5 che lo vedrà nuovamente nei panni del protagonista Pietro Sereni, un pediatra vedovo diventato il punto di riferimento della cittadina di ...

L’Isola di Pietro 2 : Prima Puntata! : Nei panni del pediatra di Carloforte, Gianni Morandi torna nelle reti Mediaset con la nuova stagione de L’isola di Pietro 2, sei appuntamenti che vedranno il dottor Pietro Sereni cercare di risolvere diversi misteri. Quali nuovi casi dovrà risolvere il pediatra? Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, torna su canale 5 una delle fiction di successo più apprezzata dal pubblico L’isola di Pietro 2. Protagonista tornato sul grande schermo ...

Isola di Pietro 2 - si riparte il 21 ottobre con Lorella Cuccarini : anticipazioni prima puntata : L’attesa è finita: domenica 21 ottobre torna in prima serata su Canale 5 L’Isola di Pietro, la fiction di Mediaset con Gianni Morandi nei panni del dottor Pietro Sereni, medico pediatra di Carloforte con una famiglia complicata e l’hobby di risolvere misteri. Come preannunciato più volte, questa stagione sono entrate nel cast anche Elisabetta Canalis, guest star di pregio direbbero negli USA, e soprattutto Lorella Cuccarini, ...

Chi morirà ne L’Isola di Pietro 2? Il video dell’incidente che aprirà la nuova stagione : Mancano pochi giorni alla première de L'Isola di Pietro 2 ma le prime immagini della nuova stagione sono state rilasciate da Mediaset qualche ora fa. Un video davvero impressionante promette adrenalina e colpi di scena ma, soprattutto, un possibile morto "celebre" già nei primi minuti della prima puntata. Chi morirà ne L'Isola di Pietro 2? Chi ha visto la prima stagione ha avuto modo di affezionarsi ai suoi protagonisti e alla ritrovata ...

L’Isola di Pietro 2 al via con uno spettacolare incidente e una vittima : il video dei primi minuti della nuova stagione : Un vero e proprio boom sarà quello che darà il via a L’Isola di Pietro 2. La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi prenderà il via domenica sera nel prime time di Canale 5 con la prima puntata e con un rocambolesco incidente che lascerà tutti con il fiato sospeso sin dai primi minuti. Mediaset ha rilasciato un video in cui mostra i primi minuti della nuova stagione e ancora una volta sarà proprio Pietro, impegnato nella sua ...

Gianni Morandi e Lorella Cuccarini insieme su Canale 5 con L’Isola Di Pietro 2 : Gianni Morandi e Lorella Cuccarini i più amati dagli italiani tornano domenica 21 ottobre in prima serata su Canale 5 con L’isola di Pietro 2. La fiction campione di ascolti nella prima stagione torna per raccontare le vicende del medico Pietro Sereni, interpretato da Gianni Morandi nella splendida cornice di Carloforte, in Sardegna. L’Isola Di Pietro 2: da domenica 21 ottobre su Canale 5 L’isola di Pietro 2 si arricchisce di una nuova ...

Lorella Cuccarini e Morandi : un musical dopo L’Isola di Pietro 2? : Gianni Morandi e Lorella Cuccarini: un nuovo progetto dopo L’isola di Pietro 2? Domenica 21 ottobre, in prima serata su Canale5, andrà in onda la prima puntata de L’isola di Pietro 2, la fiction che ha segnato il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi dopo venti anni. La grande novità della seconda stagione de L’isola di Pietro è Lorella Cuccarini. La “più amata dagli italiani” vestirà i panni di Isabella, la ...

Gianni Morandi - il ritorno de L'Isola Di Pietro 2 : in onda dal 21 ottobre : La Mediaset è pronta ad annunciare il ritorno de 'L'Isola Di Pietro 2' [VIDEO] che vede come protagonista Gianni Morandi. L'emittente punta sul cantante per battere la concorrenza della Rai visto che la fiction 'Solo' con Marco Bocci si è rivelata un flop in quanto è stata battuta da 'Tale E Quale Show'. Carlo Conti ha doppiato Marco Bocci e si era incominciato a creare l'ipotesi di una spostamento della serie la domenica sera. Questo giorno è ...

