L' IoT sbarca in Asia | annunciato partenariato tra la cinese Tuya e la giapponese SoftBank

DicIoTti - quasi tutti i migranti sbarcati hanno fatto perdere le loro tracce : Il caso della nave Diciotti ha attirato molta attenzione mediatica, non solo in Italia, grazie alla volontà del ministro dell'Interno Salvini di non far sbarcare nessuno dei migranti a bordo per diversi giorni. Dopo lunghe trattative all'interno del governo e con altri Paesi alla fine è stato autorizzato lo sbarco, prima dei minori e poi degli adulti che sono stati smistati tra Albania, Irlanda e strutture della Chiesa Cattolica. A distanza di ...

IRREPERIBILI 50 MIGRANTI SBARCATI DALLA DICIoTTI/ Ultime notizie - Caritas "non è escluso che possano tornare" : Nave DICIOTTI, IRREPERIBILI 40 MIGRANTI: 36 erano a Rocca di Papa. Ira Lega, "stavano così male...": Caritas, "non è una fuga, non erano detenuti. Noi pronti a riaccoglierli"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:00:00 GMT)

"Irreperibili 50 migranti sbarcati dalla DicIoTti" : Almeno 50 dei migranti sbarcati dalla Nave Diciotti lo scorso 26 agosto hanno deciso di allontanarsi dai centri di accoglienza, rendendosi così irreperibili. Gran parte di loro erano finiti sotto l'egida della Conferenza Episcopale Italiana. A riferire la notizia sono state fonti del Viminale, che hanno puntualizzato che si tratta di un dato in aggiornamento. Tutti quelli che si sono allontanati sono maggiorenni: "6 di loro hanno fatto ...

Roma - 40 degli immigrati sbarcati dalla DicIoTti sono fuggiti - perse le loro tracce. La Caritas li giustifica : Incredibile, 40 dei 144 immigrati della Diciotti sono fuggiti dai loro alloggi, la Caritas li giustifica I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, in una nota, sottolineano che ”si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello ...

Migranti - il Viminale : irreperibili 50 sbarcati dalla DicIoTti : La Caritas: "Non è una fuga, questo non è un luogo di detenzione". I sottosegretari Candiani e Molteni: "Erano così disperati da rinunciare a vitto e alloggio garantiti"

Almeno 40 profughi sbarcati dalla DicIoTti si sono resi irreperibili : «Si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al Centro di Messina». A renderlo noto sono i sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni. «Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato. Erano ...

