Lino Guanciale e Antonietta Bello | fine di un amore Foto | la dolce replica di lei | “Ti

'Non dirlo al mio capo 2' con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale : numeri impressionanti per il finale di stagione : "Non dirlo al mio capo 2" saluta con un botto di ascolti prevedibile quanto sontuoso. Cinque milioni di telespettatori tondi per Rai1, uno share pari al 22.7% di share. Un finale di stagione che...

Lino Guanciale e le dolci parole per l'ex fidanzata : Antonietta Bello risponde : Lino Guanciale e Antonietta Bello: finalmente parla anche l'attrice Antonietta Bello ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della storia d'amore con Lino Guanciale. L'attrice teatrale non ha spiegato i motivi che l'hanno allontanata dal collega dopo dieci anni insieme ma lo ha semplicemente ringraziato per le sue ultime dichiarazioni. Il protagonista di Non dirlo […]

Lino Guanciale nel giovedì sera di Rai 1 senza soluzione di continuità : Lino Guanciale La seconda stagione di Non Dirlo al mio Capo ha concluso ieri sera la sua corsa, ma qualche telespettatore distratto potrebbe anche non accorgersene. Perchè giovedì prossimo, stesso luogo e stessa ora, si imbatterà nuovamente nel protagonista maschile, Lino Guanciale, interprete principale anche della fiction in partenza il 25 ottobre 2018 su Rai 1, ovvero L’Allieva 2. Lino Guanciale: da Non Dirlo al mio Capo a ...

Lino Guanciale - le parole dell'attore : 'Conforti è un personaggio a cui sono legatissimo' : Lino Guanciale, durante un'intervista a 'Di Più', ha posto l'accento sul legame con il personaggio di Claudio Conforti [VIDEO]. Giovedì 25 ottobre torna la seconda stagione de L'Allieva che vede l'attore abruzzese protagonista insieme con Alessandra Mastronardi. Il protagonista di 'Non Dirlo Al Mio Capo' si è mostrato felice per tornare a vestire i panni del medico ed ha emozionato il padre ed ha formato una coppia vincente con la Mastronardi ...

Non dirlo al mio capo 3 dubbi sulla terza serie - Lino Guanciale : 'Non vado mai oltre la 2' : Non dirlo al mio capo 3, ci sara' la terza serie? La tissima serie Tv di Rai 1 con gli amati Vanessa Incontrada e Lino Guanciale è arrivata oggi 18 ottobre all'ultima - attesissima, anche se con nostalgia - puntata. Ci si chiede se la fortunata fiction avra' anche una terza stagione. Ad ora non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito, ma da alcune interviste rilasciate dai due protagonisti principali, sembrano emergere pareri contrastanti. Se ...

Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? Dubbi sulla presenza di Lino Guanciale e sulla terza stagione : Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? La sesta e ultima puntata lascerà i fan col fiato sospeso: Lisa ed Enrico saranno finalmente una coppia? Il secondo ciclo di episodi ha registrato 4 milioni di spettatori circa ogni settimana, conquistando soprattutto il pubblico femminile. Un buon risultato per Rai1 che potrebbe optare per un seguito. Lino Guanciale e Vanessa Incontrada saranno interessati a proseguire? In una recente intervista a TV Sorrisi ...

gossip su Lino Guanciale: di nuovo fidanzato dopo Antonietta Bello? Ormai non è una novità: Lino Guanciale e Antonietta Bello si sono lasciati dopo dieci anni insieme. Una decisione presa di comune accordo e i cui motivi, per il momento, sono ancora ignoti. Intanto, pare che nella vita dell'attore di Non dirlo al mio capo […]

Lino Guanciale : 'Sono quindici mesi che giro fiction ininterrottamente' : Lino Guanciale durante l'intervista al giornale 'Di Più' ha posto l'accento sulla decisione di prendersi una lunga pausa dalle fiction [VIDEO]che hanno aumentato il successo dell'attore. Il protagonista della serie televisiva di Rai Uno si è dimostrato riconoscente nei confronti della fiction ma ha fatto notare l'intenzione di assentarsi dopo quindici mesi senza interruzione. L'attore nelle diverse e recenti interviste ha sempre fatto trasparire ...

Lino Guanciale : 'La situazione si complica quando spunta un terzo incomodo' : Lino Guanciale ha concesso un'intervista al settimanale 'Di Più' in cui ha avuto modo di parlare del ritorno de 'L'Allieva' [VIDEO]. In questa serie l'attore avezzanese è protagonista insieme con Alessandra Mastronardi alla quale è legato da un rapporto di amicizia. La seconda stagione della fiction prende il via giovedì 25 ottobre e vede l'arrivo di nuovi protagonisti. Un esempio si ritrova in Giorgio Marchesi, attore noto per aver lavorato in ...

Non dirlo al mio capo - dubbi sulla terza stagione : Lino Guanciale non sarebbe favorevole : Giovedì 18 ottobre andra' in onda la sesta ed ultima puntata della seconda stagione di Non dirlo al mio capo. La Rai, al momento, non ha fatto trapelare nulla circa la realizzazione di una terza edizione della fiction che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Quest'anno la serie televisiva ha preso il via nel mese di settembre, riscuotendo un buon successo di pubblico [VIDEO]. Dunque, se si tenesse conto esclusivamente ...