Lil Peep | fuori ora il nuovo video | il 9 novembre uscirà l' album info e tracklist

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il 92018ildisco di Lil: il titolo dell'postumo del rapper scomparso il 152017 sarà 'Come Over When You're Sober (Part Two)'. Come facilmente intuibile si tratterà del seguito dell''Come Over When You're Sober (Part One)' pubblicato nel 2017. La notizia arriva direttamente dalla madre dell'artista, Liza Womack, che l'ha diffusa tramite un post sulla pagina Instagram del figlio – che non ha mai smesso di essere attiva – ed è stata ovviamente accolta con molto entusiasmo dai tantissimi supporter del rapper e cantante americano. Il post dell'annuncio delin sole 24 ore ha infatti fatto registrare un numero esorbitante di reazioni, all'incirca 840.000....