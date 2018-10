Liberi e Uguali | si va verso la rottura | che cosa non ha funzionato sin dall' inizio

Liberi e Uguali - Pietro Grasso contro Bersani : 'Chi intende tornare al Pd - ci torni pure' : Incredibile ma vero, Pietro Grasso si è infuriato: 'Chi intende tornare alla sua vecchia casa politica lo faccia al più presto e ci lasci proseguire. Perché noi andremo avanti '. Il leader di Liberi e Uguali se la prende con i Ditta Bersaniani , invitandoli a tornare alla 'vecchia casa' del Pd.

Def : Fornaro - Liberi e Uguali voterà contro la nota di aggiornamento : Accanto a interventi condivisibili in linea di principio, come un maggiore contrasto alla povertà e a quota 100 nelle pensioni, vi sono scelte di politica fiscale inaccettabili come il condono ...

Liberi e Uguali contro il dl sicurezza : 'Razzista - incostituzionale e lesivo dei diritti' : Il Decreto sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri non piace a Liberi e Uguali, tanto che Pietro Grasso promette: 'Saremo fermamente contro'. Nicola Fratoianni usa un'ironia pungente, scrivendo che 'Ci mancava solo un decreto che cancellasse le poche cose buone fatte per l'accoglienza', mentre Loredana De Petris e Stefano Fassina sottolineano la lesione dei diritti dei migranti. Grasso: 'Lo chiama Decreto Salvini, ma si legge Decreto ...

Liberi e Uguali - la fase costituente non decolla e la base 'insorge' contro i vertici : Prove tecniche di insurrezione nella base di Liberi e Uguali, il cartello elettorale che alle ultime elezioni politiche, guidato da Pietro Grasso, con il suo 3,4% dei voti ha contribuito l'elezione in Parlamento di 14 deputati e 4 senatori, e che dovrebbe diventare a breve un partito politico a tutti gli effetti. Ma il processo costituente non pare voler decollare e diversi militanti di base hanno deciso di scrivere una lettera ai propri vertici ...

Europee - a sinistra si cambia : potrebbero mancare sia Liberi e Uguali che Potere al Popolo : Nella sinistra Politica italiana le discussioni non finiscono mai e anche trovare una formula elettorale che vada bene per due tornate elettorali consecutive, da qualche anno a questa parte, pare diventato molto difficile. E' il caso di Liberi e Uguali e di Potere al Popolo, ovvero le due principali liste che alle elezioni del 4 marzo si erano presentate a sinistra rispetto al Partito Democratico. La prima ottenne il 3,4%, la seconda l'1,1%. ...

"La scuola vi renderà Liberi ed uguali - come vuole la nostra bella Costituzione" : ... viaggerete nel mondo affascinante della letteratura, della poesia e del romanzo, ripercorrerete la storia antica e quella contemporanea, sarete sorpresi dalla scienza e dalla natura, scoprirete il ...

Elezioni provinciali a Catanzaro - il manifesto e la mano tesa di Art.1-Liberi e Uguali : L'apertura di Art.1 per Liberi e Uguali è quindi a tutte le forze sane che intendono concretamente far sì che i cittadini conoscano un modo di fare politica concreto, pragmatico, moderno, efficace ed ...

Tozzo : 'Aderiamo a Liberi e Uguali - alle Europee serve una sinistra unita e neo-populista' : Anche se siamo in piena estate, proseguono i movimenti dentro alle varie formazioni di sinistra, alle prese con varie questioni organizzative e con gia' il pensiero alle elezioni Europee del maggio 2019. In quest'ottica Blasting News ha intervistato in esclusiva David Tozzo, leader della minoranza di Possibile, il quale a differenza del gruppo dirigente del suo partito, intende aderire al nuovo soggetto di Liberi e Uguali. Tozzo: 'In Possibile ...