L' ex modella di Victoria' s Secret | «Per lavorare si patisce la fame»

‘Victoria’s Secret? Standard di bellezza grotteschi - si patisce la fame’ - parola di modella : “Oggi è tempo di mettere nel mirino degli Standard di bellezza grotteschi per cui, in certi periodi dell’anno, per ottenere un lavoro, le modelle si allenano molto più duramente ma mangiano anche significativamente meno”, parola della top model australiana Bridget Malcolm. Il riferimento nemmeno troppo velato è all’imminente Victoria’s Secret Fashion Show di New York, passerella a cui ambiscono tantissime modelle ...