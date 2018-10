Lettera Ue | il governo risponderà nei tempi stabiliti

Borsa italiana in rosso : tensioni governo-UE dopo Lettera Commissione su manovra. FTSE MIB -0 - 67% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

Cosa dice la Lettera con cui la Commissione Europea critica la manovra del governo : E "critica" è un eufemismo: si parla di «una violazione grave e manifesta», con deviazioni dagli obiettivi di bilancio che «non hanno precedenti nella storia» The post Cosa dice la lettera con cui la Commissione Europea critica la manovra del governo appeared first on Il Post.

MOODY’S AVVERTE IL GOVERNO/ La manovra si rifletterà sul rating : Moody's AVVERTE il GOVERNO: la manovra si rifletterà sul rating. Non arriva quindi un messaggio positivo per l'esecutivo che sta preparando la Legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:29:00 GMT)

Moody's minaccia già il governo : "La manovra si rifletterà sul rating" : "Questa finanziaria è un errore". Dalle colonne della stampa parte la prima minaccia delle agenzie di rating al governo gialloverde. In una lunga intervista Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, non solo critica la manovra economica ma fa intendere che il declassamento del sistema Italia potrebbe essere alle porte. "È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati - spiega - si ...

Manovra - Lettera di Tria all'Ue : 'Auspico dialogo aperto. Il governo è compatto' : La Manovra garantirà la "stabilità complessiva del sistema" . Ad assicurarlo, in una lettera alla commissione Ue, il ministro dell'Economia Giovanni Tria che invita l'Ue a tenere un "dialogo aperto" con il governo che - assicura - è "compatto" su una Manovra "coraggiosa e responsabile". Ma, in attesa dell'arrivo delle carte in ...

Opposizioni - dove siete? Beppe Grillo scrive una Lettera al Fatto : "Il Governo colma il vuoto e si fa la guerra da solo" : dove siete? Questo chiede Beppe Grillo alle Opposizioni in una lettera pubblicata dal Fatto Quotidiano in cui segnala che il Governo si trova "l'Europa dell'establishment contro, il capitalismo finanziario, i media pure e nessuno sembra mancare all'appello, tranne l'opposizione. Non c'è l'opposizione, sembra di essere circondati da un gruppetto di prefiche e non di costruttori di alternative".Il fondatore del Movimento 5 Stelle ...