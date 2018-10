Lettera Ue dovuta Confermare deficit al 2 | 4% | ma riscrivere Legge di Bilancio

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Ladella Commissione europea consegnata ieri da Pierre Moscovici al ministro Tria è un atto dovuto. Stavolta almeno, a differenza del 2011 con la famosa missiva della Bce, le procedure formali sono rispettate. Sarebbe interessante sapere dal Commissario Moscovici quando recapiterà analogaal ministro Scholz per segnalare a Berlino la continua, gravissima, infrazione del limite di saldo commerciale fissato dal Six Pack.È falso sostenere, come ha fatto ad Agorà il loquace Commissario, che non rientra nel suo mandato. Il saldo della bilancia commerciale è più rilevante del saldo dipubblico. Una ripetuta, enorme violazione delle regole da parte della Germania genera gravissimi danni collaterali per gli altri Paesi dell'eurozona, costretti a svalutazione del lavoro, contenimento della domanda interna e conseguenti effetti ...