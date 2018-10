L' Eredità | torna in gara una concorrente di 5 anni fa | fu campionessa per una notte

L’Eredità - il quiz campione di ascolti della televisione italiana è tornato su Rai 1 : Da lunedì 24 settembre alle 18.45 sugli schermi di Rai1 torna L’Eredità, il quiz campione di ascolti della televisione italiana. Il programma, con oltre 3700 puntate al suo attivo, sarà condotto in questa nuova edizione da Flavio Insinna. Una stagione ricca di piacevoli conferme, con le “Professoresse” Eleonora Arosio, Laura Dazzi, Chiara Esposito e Vera Santagata, pronte a proporre nuovamente dalle loro postazioni la simpatia, i sorrisi e le ...

Televisione - L’Eredità torna su Rai Uno il 24 Settembre 2018 con la sua diciassettesima edizione : Lunedì 24 Settembre 2018, come svelato da TV Sorrisi e Canzoni, su Rai Uno inizia la diciassettesima edizione di quello che è ad oggi il quiz più longevo della Televisione italiana, ossia L’Eredità. Ma con una grande novità: a raccogliere L’Eredità (mai come stavolta termine azzeccato) lasciata dall’indimenticato Fabrizio Frizzi (spentosi il 25 marzo 2018 a Roma in ospedale per emorragia cerebrale) sarà Flavio Insinna, che torna alla Rai dopo ...

