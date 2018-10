L’eredità | colpo di scena Flavio Insinna lo annuncia in diretta

caffeinamagazine

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Sono cose che succedono, che possono capitare, soprattutto in un gioco”, inizia così la puntata dein cui un leggermente imbarazzatoche la campionessa in carica… non ci sarà. Già, perché nella puntata del quiz pre-serale di Rai 1 di giovedì 18 ottobre, la campionessa in carica hato il suo ritiro. Manuela Di Pede, infatti, ha abbandonato la sfida dei sette. L’annuncio lo ha dato lo stessoaprendo la trasmissione (già dall’anteprima era stato anticipato al pubblico un “di”). Manuela è stata costretta a lasciare L’Eredità per non meglio precisato motivi personali, qualcosa di grave insomma. Il suo posto è stato preso da un nuovo concorrente, così come già accaduto in passato in episodi analoghi., da par suo, ha ringraziato la donna. Manuela si è congedata ringraziando la produzione e il ...