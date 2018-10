Leopolda | Renzi-Padoan | meno tasse e deficit per più crescita

Leopolda - la domanda del giornalista fa arrabbiare Renzi : “Questa non è la sede del Pd - surreale si parli sempre di noi” : Per la nona edizione della Leopolda, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ora senatore dem, ha scelto di iniziare la kermesse fiorentina, insieme al deputato ed ex ministro dell”Economia, Pier Carlo Padoan, presentando una “contro-manovra” economica alternativa a quella dell’attuale esecutivo. “Stiamo rischiando l’osso del collo. C’è un governo che manda il Paese a sbattere contro un muro. ...

'Leopolda 9' tra DeLorean e skateboard - Renzi : voltiamo pagina : Firenze, 19 ott., askanews, - 'Chiudere la pagina del passato', con un atto simbolico che aprirà i lavori della Leopolda, e guardare al presente e al futuro con la macchina del tempo DeLorean, che è l'...

Leopolda al via - Renzi punta sui civici. E apre alle forze liberali : ROMA - Non si parlerà di correnti né di congresso del Pd ma di contenuti. E verrà presentato il progetto di lanciare 'comitati civici di resistenza' su tutto il territorio. È il programma dell'ex ...

Leopolda 2019 - Renzi rispolvera il gong. Pd e primarie banditi : Roma, 15 ott., askanews, - 'Il titolo? Ritorno al Futuro. Perché ne abbiamo bisogno noi ma ne ha bisogno soprattutto l'Italia. Si parte venerdì sera, intorno all'ora di cena, come sempre. Poi spazio ...

Renzi : pochi big e congresso off limit - Leopolda non è evento Pd : Si parla di politica, alla Leopolda, non di un singolo partito. Come accade ormai da nove edizioni". Lo scrive nella sua e news settimanale Matteo Renzi, presentando programma e filo conduttore della ...

Pd - Delrio diserta la convention di Zingaretti : “Avevo altro da fare”. Sì alla Leopolda di Renzi : “Ma lì non ci sono candidati” : “Ieri non ero a Roma, avevo altro da fare. alla Leopolda di Renzi ci sarò”. Così il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a margine di Ponti di Pace, la tre giorni organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e Arci diocesi di Bologna. “Credo ci sia un bel clima di confronto nel forte impulso all’unità. Mi pare un buon inizio”. E su Marco Minniti, dato come sfidante di Nicola Zingaretti alla segreteria del ...

Gentiloni : «Il Pd cambi strada» - e Renzi annuncia una «controproposta sulla manovra alla Leopolda» : Parleremo di scienza, ricerca, futuro». Lui e Padoan, racconta, sono già sentiti:«In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i mercati sul rischio Italia, specie nel 2014. ...

Primarie Pd Firenze - Renzi va a votare in bici : "Alla Leopolda ne vedremo delle belle" : Matteo Renzi ha votato alle Primarie democratiche per eleggere il segretario della Toscana. L'ex premier, in sella alla sua bici, si è fermato a parlare coi giornalisti e ha criticato duramente la ...

Renzi : 'Alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproposta sulla manovra' : "Il problema di questo Paese non è il Pd ma un governo che rischia di far andare a sbattere l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi uscendo dal seggio elettorale per le primarie dei democratici in Toscana.

Renzi sulla manovra : «Alla Leopolda con Padoan presenteremo una controproposta al Governo» : Renzi si dice «davvero preoccupato» per l'economia. P er questo avanza la sua proposta: «Ci siamo sentiti ieri con Padoan. In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i ...

Il Pd sta cercando il RenzicidioLeopolda - parola agli scissionisti : Renziani non siate complici del renzicidio. In atto una campagna congressuale anti Renzi che candida un "Giuseppe Conte" alle primarie. Alla Leopolda parola ai scissionisti o addio! Gozi batti un colpo Segui su affaritaliani.it

La Leopolda è l'ora x per RenziScissione dal Pd unica soluzione : LA LETTERA/ Il PD, PartitoDefunto, non deve riformarsi, deve proprio scomparire, non ha più ragione d’essere, a meno che diventi quello che realmente è: una forza di sinistra radicale Segui su affaritaliani.it