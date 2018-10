Leopolda al via | Renzi presenta la contro-manovra di Padoan | Così lo spread e le

Leopolda al via con la contro-manovra di Padoan. Renzi : "Non eccesso di manine - ma carenza di cervello" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. Renzi al governo: "Fermatevi, vostra incompetenza mette in pericolo Italia". E poi l'affondo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

Leopolda al via - c'è il pienone : 21.30 Tutto esaurito negli spazi dell'ex stazione Leopolda di Firenze per la prima serata della kermesse di Matteo Renzi, arrivata alla nona edizione e che proseguirà fino a domenica pomeriggio. Almeno 2 mila persone hanno preso posto in attesa della sessione dedicata agli under30. "Non era scontato dopo la debacle del Pd il 4 marzo,le dimissioni di Renzi e per essere la sera del venerdì", la prima della tregiorni, fa notare un militante.