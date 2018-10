Lele Spedicato lascia la rianimazione | i Negramaro rinviano il tour per aspettarlo

Lele Spedicato - chitarrista dei Negramaro - dimesso dall'ospedale | Sky TG24 | : Il chitarrista dei Negramaro era ricoverato dal 17 settembre per un'emorragia cerebrale. Affronterà ora un percorso di riabilitazione in un centro specializzato

Negramaro - Lele Spedicato sta bene e vuole la chitarra : sarà ricoverato a Roma : di Maddalena Mongiò Il grande giorno è arrivato. Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale, già domani potrebbe lasciare l'ospedale Vito Fazzi di Lecce per essere ...

Il messaggio d’amore di Clio Evans per Lele Spedicato dei Negramaro : “Ti sposerei ancora” : È stato decisamente il mese più difficile della sua vita, da quando quel 17 settembre scorso ha soccorso suo marito dopo un malore, ma il messaggio di Clio Evans per Lele Spedicato dei Negramaro è intriso di speranza per il futuro. L'attrice ha parlato molto poco in queste ultime quattro settimane, restando al capezzale del chitarrista all'ospedale Vito Fazzi di Lecce da quanto è stato ricoverato d'urgenza in rianimazione dopo essersi sentito ...

Negramaro - il chitarrista Lele Spedicato è fuori pericolo. I medici : “È vigile e respira autonomamente” : È fuori pericolo ed è stato staccato dal respiratore automatico Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dallo scorso 17 settembre nel reparto rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un’emorragia cerebrale. Ad annunciarlo è il bollettino della Asl del capoluogo. “È vigile, respira autonomamente, risponde bene agli stimoli e presenta valori buoni in tutti i parametri”, si legge nella ...

