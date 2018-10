LEGO DC Villains | Recensione | Trailer e Gameplay

LEGO DC Super-Villains ha una data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e DC oggi hanno annunciato il lancio di LEGO DC Super-Villains, il primo gioco LEGO a mettere i giocatori al centro di un'avventura interamente dedicata ai criminali, che si svolge nel cuore dell'universo DC. Nominato come uno dei migliori giochi per famiglie del 2018 ai Game Critics Awards dell'E3, LEGO DC Super-Villains alimenta l'immaginazione dando ai giocatori la possibilità ...

LEGO DC Super-Villains : il confine tra buoni e cattivi : Quando sia il mito che la scienza non riescono a spiegare la situazione, Wonder Woman si rivolge a John Costantine e alla Justice League Dark che è sulle tracce della scomparsa Madame Xanadu. Mentre ...

WARNER BROS annuncia il Season Pass per LEGO DC Super-Villains : WARNER BROS. Interactive Entertainment ha svelato oggi il Season Pass di LEGO DC Super-Villains, che offre ai giocatori fantastici contenuti di gioco aggiuntivi ispirati ai più svariati prodotti DC, come film, serie TV, cartoni animati e fumetti. LEGO DC Super-Villains: annunciato il Season Pass Il Season Pass conterrà sei Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi, tra cui due Pacchetti Livello ...

