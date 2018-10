Legame tra età e vaccini al congresso Siti

Anche per la procura di Roma non c'è nessun Legame tra vaccini e autismo : La procura di Roma chiede di archiviare una serie di esposti con i quali si chiedeva di verificare “l’eventuale tossicità dei vaccini ” e il “loro col legame nto con lo sviluppo di patologie come l’ autismo ” e la “correttezza delle condotte tenute dai membri delle commissioni come l’Aifa e l’Ema in rela

Trasporti - ART : consultazione su gare col Legame nti marittimi isole : L'Autorità dei Trasporti ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di ...

Nintendo registra il marchio Monpoké : qualche col Legame nto con i Pokémon? : Nintendo , Game Freaks e Creature, le tre società che si occupano stabilmente dei videogiochi del franchise Pokémon, hanno recentemente consegnato alle autorità giapponesi un nuovo marchio , Monpoké , che dal nome e dalle aziende coinvolte potrebbe riguardare da vicino i colorati mostriciattoli.Al momento non è chiaro lo scopo del nuovo marchio , che nei documenti appare corredato da un logo che ricorda quattro sfere Pokéball di diversi colori. Come ...

Nintendo registra il marchio Monpoke : qualche col Legame nto con i Pokémon? : Nintendo , Game Freaks e Creature, le tre società che si occupano stabilmente dei videogiochi del franchise Pokémon, hanno recentemente consegnato alle autorità giapponesi un nuovo marchio , Monpoke , che dal nome e dalle aziende coinvolte potrebbe riguardare da vicino i colorati mostriciattoli.Al momento non è chiaro lo scopo del nuovo marchio , che nei documenti appare corredato da un logo che ricorda quattro sfere Pokéball di diversi colori. Come ...

Con la Taurinense in Val Maira nel weekend si riscopre il Legame tra alpini e comunità : Un weekend di eventi per celebrare la presenza della Taurinense in Val Maira, in provincia di Cuneo. In occasione delle esercitazioni in valle delle penne nere della Brigata Alpina Taurinense, che nel ...