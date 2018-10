L' economia sostenibile genera felicità?

Cambiamento climatico - l'economia sostenibile porta - anche - più posti di lavoro : Per il Cese, la spesa europea per la lotta al Cambiamento climatico dovrebbe aumentare fino al 40 percento. Chi non opera la conversione economica 'si troverà presto agli ultimi posti del mercato ...

Nobel : per l'economia agli americani Nordhaus e Romer - per studi su crescita sostenibile e riscaldamento climatico : Il suo modello è ora diffuso e viene utilizzato per esaminare le conseguenze degli interventi sulla politica climatica, ad esempio le tasse sulle emissioni di Co2. Romer, anche lui statunitense, è ...

economia e Clima : la crescita sostenibile vale 26mila miliardi di dollari al 2030 : Secondo il nuovo rapporto "Unlocking the inclusive growth story of the 21st century" della Commissione globale sull'Economia e il Clima , Global commission on the economy and Climate, una crescita più sostenibile avrebbe come effetto un valore di almeno 26mila miliardi di dollari fino al 2030. Inoltre impegnandosi ...

Per una bioeconomia circolare sostenibile : Una popolazione mondiale di 7,6 miliardi che potrebbe ulteriormente crescere fino almeno a 9 miliardi, che punta a un benessere più esteso ed inclusivo, in un Pianeta con risorse naturali limitate, se continua a basarsi su un modello ad elevato prelievo e consumo di risorse naturali, non potrà che aggravare la crisi ecologica ed essere colpita dalla scarsità di risorse.Le risorse naturali prelevate e utilizzate a fini ...

Ora Varoufakis la spara : "Salvini alimenta il fascismo e l'economia italiana non è sostenibile" : L'ex ministro delle Finanze della Grecia - durato molto poco nel governo di Alexis Tsipras - boccia l'economia tricolore. 'Se fossi una agenzia di rating avrei detto le stesse cose sull'Italia' dice ...