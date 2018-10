Lecce | due operai cadono da una gru | non sono gravi

Omicidio del prof Leccese nel Bergamasco - forse ucciso per motivi economici : due i killer : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Brindisi - doppio incidente sulla superstrada per Lecce : due auto erano rubate : Tantissimi disagi questa mattina intorno alle 12:30 sulla superstrada che da Brindisi conduce a Lecce. Infatti un doppio incidente avvenuto in direzione del capoluogo di provincia adriatico [VIDEO], all'altezza di Cerano, ha paralizzato per diverso tempo il traffico, causando lunghissime code. Due dei veicoli coinvolti sono risultati rubati, per questo sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme ai militari della Guardia di Finanza, che ...

Lecce - STRAGE PER PARCHEGGIO : “MI PREPARAVO DA DUE ANNI”/ Ultime notizie : il racconto di Roberto Pappadà : LECCE, lite per il PARCHEGGIO: uccide 3 vicini di casa. Convalidato arresto di Roberto Pappadà, che non si è pentito per la STRAGE di Cursi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:54:00 GMT)

Lecce : muore in ospedale la donna ferita in una lite tra due famiglie. Arrestato un operaio di 57 anni : PRIMAPRESS, - Lecce - Non ce l'ha fatta una delle due donne rimaste gravemente ferite ieri sera a tarda ora dopo l'aggressione di un vicino di casa. La donna è morta nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce ...

Lecce - spara ai vicini di casa : due morti e due feriti : Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in un litigio tra vicini di casa avvenuto a Cursi, nel sud del Salento. Le vittime sono Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e ...

Lecce - spara ai vicini di casa : due morti e due feriti : A fare fuoco un uomo di 57 anni che da tempo aveva dei contrasti con la famiglia che abitava nella stessa strada. Le vittime sono padre e figlio, colpite anche la madre e una zia

Notte Europea dei Ricercatori : la Fondazione CMCC partecipa con due eventi a Bologna e a Lecce : La Fondazione CMCC partecipa alla “Notte Europea dei Ricercatori”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che dal 2005 coinvolge migliaia di Ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Obiettivo della manifestazione, creare occasioni d’incontro tra Ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e divertente, anche per invogliare i ...

Benevento-Lecce - lo spettacolo che esalta la B : due piazze storiche pronte ad infiammare il campionato cadetto : Il match di ieri sera tra Benevento e Lecce è stato uno spot per la serie B 2018/2019, che dopo le polemiche, i fallimenti e le solite baruffe tra presidenti e dirigenti federali, può avere inizio. Il 3-3 tra le due squadre del meridione ha mostrato il volto migliore della cadetteria: quello del campo, degli incontri mai scontati e spettacolari. Il tecnico dei pugliesi, Liverani, si è dimostrato soddisfatto nel post gara dichiarandosi ...

Lecce - MINORENNE DENUNCIA : “VIOLENTATA DA DUE EXTRACOMUNITARI”/ Ultime notizie : le indagini a Torre dell'Orso : LECCE, turista MINORENNE DENUNCIA: “VIOLENTATA da due EXTRACOMUNITARI”. Bloccato un immigrato, la cui posizione è al vaglio dei carabinieri. Le Ultime notizie sul caso(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:50:00 GMT)