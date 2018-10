Le corna sul posto di lavoro fanno volare Forum

Cascina - l’assessora contro la Parodi dopo le frasi sulla Lega : “C’hai le corna . Vai con tua sorella - tra i tegami” : “Volevo mandare un messaggio a Cristina Parodi che dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti. Ignoranti vuol dire senza conoscenza, e lei che non sa più quante corna c’ha, ma glielo dico io: una per ogni lentiggine se riesce a contarsele e che vada con la su’ sorella , insieme ai tegami”. Ha postato un video Sonia Avolio, assessore allo Sviluppo di Fratelli d’Italia con – addirittura – ...

Diretta / Athletic Bilbao Real Madrid (risultato live 1-1) streaming video Dazn : incornata di Isco per il pari : Diretta Athletic Bilbao Real Madrid streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 4^ giornata della Liga spagnola(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:02:00 GMT)