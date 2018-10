Le azzurre del volley sono in finale | Paola Egonu è il simbolo di quest' Italia multietnica

L’Italia del volley in finale Mondiale - quanto guadagnano le azzurre? : L'Italia guidata dal c.t. Paolo Mazzanti sabato 20 ottobre sfiderà la Serbia nella finale dei Mondiali di Pallavolo femminile. Le ragazze terribili hanno ottenuto già un grande traguardo e non vogliono fermarsi. Paola Egonu e compagne giocano tutte in Italia, ma anche con la prospettiva di guadagni migliori in futuro potrebbero espatriare.Continua a leggere

Mondiali Volley 2018 – Danesi e Chirichella euforiche per il successo dell’Italia : le emozioni delle azzurre : Le emozioni di Anna Danesi e Cristina Chirichella dopo il successo dell’Italia contro la Cina al tie-break, che regala alle azzurre il pass per la finale dei Mondiali di Volley 2018 Il sogno delle ragazze terribili della pallavolo italiana continua: le azzurre, trascinate da un’immensa Paola Egonu, hanno staccato il pass per la finale dei Mondiali 2018, battendo al tie-break la Cina nella semifinale di questa mattina. Un ...

Chi è Paola Egonu - il 'martello' delle azzurre : Ha 19 anni, grinta pazzesca e una schiacciata devastante . E' Paola Ogechi Egonu, il 'martello' delle azzurre. La pallavolista dei record anche oggi, punto dopo punto, ha sfoderato tutto il suo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : chi sono le azzurre in Finale? L’Italia ai raggi X : dalle magie di Egonu alla forza del gruppo : L’Italia ha confezionato un’impresa maestosa battendo la Cina per 3-2 e qualificandosi alla Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Uno show pazzesco delle azzurre che hanno surclassato le Campionesse Olimpiche a Yokohama ma conosciamo meglio queste magnifiche ragazze che domani sfideranno la Serbia per andare a caccia del titolo iridato. Paola Egonu è indubbiamente il volto simbolo di questa Italia, l’opposto che ci sta ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia in finale - le parole e la gioia delle azzurre. Mazzanti : “Il sogno è più avanti - prepariamo la Serbia” : Venerdì indimenticabile per l’Italia che ha battuto la Cina e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto le Campionesse Olimpiche al tie-break e si è guadagnata la possibilità di sfidare la Serbia nell’atto conclusivo della rassegna iridata che si giocherà domani a Yokohama (Giappone). Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. DAVIDE ...

azzurre da sogno - Italia del volley in finale : L'Italia è in finale ai Mondiali femminili 2018 di pallavolo. Grande prova delle Azzurre di Davide Mazzanti contro le campionesse olimpiche della Cina in semifinale. Vittoria sofferta per 3-2 al tie-...

Capolavoro delle azzurre - sono in finale ai Mondiali. Battuta anche la Cina : Dopo 16 anni l’Italia del volley femminile giocherà di nuovo la finale del Mondiale. Come nel 2002 a Berlino, quando poi vinse l’oro, ha sconfitto in una semifinale indimenticabile la Cina oro olimpico in carica. È stato un avvincente 3-2 durato quasi due ore e mezza, con Egonu e Sylla ancora mattatrici sul tabellino ma con tutte le azzurre da lode...

Italia-Cina - le azzurre del volley si giocano la finale dei Mondiali : L'Italia del volley vede la finale dei Mondiali. Nella partita contro la Cina, le azzurre hanno vinto il primo set con il punteggio di 25-18. In evidenza Egonu, con 6 punti, Sylla 5, Danesi e Bosetti 4.L'Italia va a caccia di un posto in finale nel Mondiale giapponese che finora l'ha vista protagonista assoluta con un percorso di 10 vittorie e una sola sconfitta, ininfluente, contro la Serbia. Il match contro la Cina non è scontato, visto ...

Italvolley - azzurre a caccia della finale mondiale : la diretta : Essere tra le prime quattro del mondo è un successo, ma il bello viene adesso'. Con un obiettivo impronunciabile per scaramanzia? 'Meglio vivere alla giornata, sapendo che alla fine di tutto saremo ...

Italvolley - azzurre contro la Cina a caccia della finale mondiale La diretta : Respiro in sospeso per la semifinale mondiale del volley femminile in Giappone a Yokohama fra Italia e Cina. Prima palla alle 9.30. Le azzurre di Mazzanti hanno già sconfitto le campionesse...

Un po' Italia - un po' club. Il segreto della Nazionale e delle "bimbe" azzurre : Arriva il redde rationem per l'Italia, stamane dalle 9,10 contro la Cina campionessa olimpica, ancorché ringiovanita. Dalle 6,40 c'è Olanda-Serbia, con le slave favorite, argento a Rio 2016. Entrambe ...

LIVE Italia-Cina volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : semifinale da batticuore - le azzurre sfidano l’armata del Celeste Impero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani da giocare contro la vincente di Serbia-Olanda: si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante, sulla carta molto equilibrata tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per vincere il titolo. Le due formazioni si ...

