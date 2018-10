Le azzurre battono la Cina 3-2 e volano in finale

Volley : Italia in finale - le ragazze azzurre battono la Cina : azzurre in finale: le ragazze della pallavolo hanno battuto 3 a 2 la Cina , 25-18, 21-25, 25-16, 29-31, 17-15, , in una gara rocambolesca. Domani la finalissima dei Mondiali per l'oro contro la Serbia ...

Le azzurre battono gli Usa 3-1 e incassano il nono successo consecutivo : Roma, 11 ott., askanews, - nono successo consecutivo nel Campionato del Mondo per la nazionale italiana femminile, che oggi non ha risparmiato nemmeno le campionesse iridate statunitensi 3-1, 25-16, 25-23, 20-25, 25-16,. Le azzurre hanno così chiuso la primo posto la Pool ...

Mondiali volley - le azzurre battono anche l’Azerbaigian : sesta gara senza sconfitte : Si apre nel modo migliore la seconda fase del mondiale di volley per le azzurre del ct Davide Mazzanti. Nella prima gara del pool da 8 squadre, l’Italia supera con un netto 3-0 l’Azerbaigian (25-12, 25-19 e 25-10 i parziali). È la sesta vittoria consecutiva per il nostro team, ancora imbattuto. La miglior realizzatrice è Miriam Sylla, che segna 17 punti ed è la più prolifica schiacciatrice del torneo. Bene anche Cristina Chirichella ...

Le azzurre battono anche il Canada : Seconda partita e seconda vittoria per la nazionale femminile di Pallavolo ai Mondiali in corso a Sapporo, Giappone. Le azzurre hanno vinto senza troppe difficoltà contro la formazione del Canada con ...

Mondiale volley - l'Italia vince ancora : le azzurre battono il Canada 3-0 : Altro giro, altra vittoria. l'Italia femminile batte 3-0 il Canada nel Mondiale di volley in Giappone e bissa il successo ottenuto sabato contro la Bulgaria , sempre per 3-0,. Ottimi parziali poi: 25-...

Mondiale volley - esordio ok per l'Italia : le azzurre battono 3-0 la Bulgaria : Si sa, chi ben comincia è a metà dell'opera. E le azzurre del volley sperano sia proprio così. Le ragazze di Mazzanti, all'esordio nel Mondiale di pallavolo in Giappone, si sbarazzano della Bulgaria ...

Volley : le azzurre battono l'Olanda in amichevole al tie break : COSTA VOLPINO , BERGAMO, - Prova di carattere, pur infarcita di qualche sbavatura, per l' Italia di Mazzanti , in preparazione per i campionati del Mondo, che nella prima delle tre amichevoli che la opporrà per tre volte a Costa Volpino all' Olanda , si è imposta in rimonta al tie break per 3-2 , 23-25, 27-25, 19-25, 25-15, 15-13, . Dopo aver ...