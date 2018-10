Lavoro | centri per l' impiego | il piano è già in salita

Centri impiego - assessori regionali del Lavoro a Di Maio : “Non pronti a marzo - servono 1-2 anni e raddoppio dipendenti” : Erogatori di reddito di cittadinanza, fornitori di formazione all’altezza dell’odierno mercato occupazionale in grado, ovviamente di incrociare al meglio offerta e domanda di Lavoro. Il tutto, da marzo 2019. Questa la mission disegnata dal governo giallo-verde per i Centri per l’impiego. Questo l’obiettivo di Luigi Di Maio che ha convocato gli assessori al Lavoro delle regioni italiane al Ministero dello Sviluppo economico. Al termine ...

Centri per l'Impiego? Oggi il Lavoro si trova col passaparola : Sugli uffici territoriali, passati sotto il controllo delle Regioni, verranno convogliate risorse per 2 miliardi di euro. Ma in Italia il posto si trova attraverso altri canali

Centri per l'impiego nel caos : "Cerchi Lavoro? Meglio se vai su internet" : 'Lavoro da darvi non ne abbiamo, mica siamo il collocamento'. È questa la risposta che hanno ricevuto i cronisti del Corriere della Sera che si presentati in un centro per l'impiego di Casoria, in ...

Centri dell'impiego : solo il 3% dei disoccupati trova Lavoro : Al momento il sistema funziona poco e male con punte di eccellenza al centro nord e record negativi al sud -

"Stabilizzazione subito". In piazza i precari dei centri per l'impiego : sono loro che cercano Lavoro per chi non ce l'ha : Mentre il governo scalda i motori per il reddito di cittadinanza, scendono in piazza i precari dell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive, 1300 unità di cui 800 (il 62 per cento) con contratti temporanei. sono loro a cercare il lavoro per i disoccupati. Un paradosso, evidentemente. Stamane davanti alla sede centrale dell'Agenzia a Roma un centinaio di dipendenti non stabilizzati hanno dato vita ad uno 'speakers' corner' in ...

Lavoro : Regione Veneto investe 4 - 5 mln per Centri per l'impiego (3) : (AdnKronos) - Il progetto formativo, gestito da Veneto Lavoro e attualmente in corso di svolgimento, prevede interventi focalizzati sulla presa in carico del lavoratore, in termini di assistenza nel rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e di stipula del patto di servizio pers

Lavoro : Regione Veneto investe 4 - 5 mln per Centri per l'impiego : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - La Regione Veneto investe sui Centri per l’impiego e sul relativo personale assumendo entro il 2020 un centinaio di nuovi operatori. Con delibera n. 1332/2018 la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 d