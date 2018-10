L’annuncio di Britney Spears è una nuova residency a Las Vegas nel 2019 | farà la storia a

optimaitalia

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L'atteso annuncio di, anticipato durante una partecipazione all'Ellen DeGeneres Show, è arrivato dalla viva voce della popstar giovedì notte a Las, in Nevada. Come ampiamente prevedibile, si tratta di unadal titolo: Domination, che andrà in scena al Park Theatre nel nuovo resort Park MGM nel febbraio.In mini abito nero con due stelle trasparenti sui fianchi, accolta dai suoi fan entusiasti, la cantante ha annunciato sul palco laesperienza a Las, dicendosi "molto felice di tornare alla mia seconda casa" e annunciando novità in arrivo: "Sto lavorando a uno spettacolo nuovo di zecca e sono così felice che i miei fan possano vederlo! Sarà molto divertente tornare sul palco e non vedo l'ora di esibirmi al Park Theatre".Per lasi tratta della seconda esperienza del genere dopo il grande successo della sua...