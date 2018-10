La serie Netflix che getta fango sul Principe Carlo

Wanderlust - una coppia aperta protagonista della nuova serie di Netflix : Provare a realizzare una serie tv incentrata sul sesso senza farla diventare uno scadente soft-porn non è facile, soprattutto quando i protagonisti non sono dei sex symbol, ma quelli che potrebbero essere i nostri vicini di casa. Wanderlust, la nuova serie britannica coprodotta da BBC e Netflix e disponibile sulla piattaforma di streaming dal 19 ottobre, ruota attorno alla coppia formata da Joy (una Toni Colette in stato di grazia) e Alan ...

Orange is The New Black - Netflix cancella la serie. La stagione 7 sarà l euro ultima : La notizia viene diffusa nella tarda serata di ieri. La stagione sette di Orange is the New Black , prevista su Netflix la prossima estate, sarà l''ultima. Cala così il sipario su una tra le serie più ...

Netflix triplica i profitti e le spese per le nuove serie : Netflix fa il pieno di clienti nel terzo trimestre e torna a correre in Borsa, dopo un secondo trimestre deludente. Il gruppo di video in streaming ha registrato un aumento degli abbonati superiore ...

Elite rinnovato da Netflix per la seconda stagione - la serie spagnola tornerà nel 2019 : Elite rinnovato per una seconda stagione. A pochi giorni dal debutto su Netflix, la serie tornerà con nuovi episodi nel 2019. Il servizio streaming on demand ha confermato il successo del prodotto spagnolo, le cui storie sono ambientate in una scuola di Las Encinas. Netflix ha sapere che, come la prima stagione, la serie verrà prodotta da Zeta Audiovisual (già dietro Ahora o Nunca, Three Steps Above Heaven, I Want You). Il nuovo atto di Elite ...

Un look in stile Elite - la serie tv di Netflix : Una scena della serie tv EliteGucciH&MArthur Arbesser& Other StoriesMarellaCOSVersaceDondupStella McCartneyRalph LaurenMiu MiuLIL MilanSamuele FailliGabriela HearstKenzoMaria TashCarla, Marina e Lù: le "amiche" elitarieZaraI dettagli per essere fashionista come LùChristian PellizzariAccessorizeTWINSET MilanoI dettagli per essere bon ton come CarlaEmporio ArmaniCor Sine Labe DoliPretty BallerinasI dettagli per essere anticonformista come ...

«Élite» - la nuova serie fenomeno di Netflix : Nano e Carla si raccontano in questa videointervista : Una scuola per ricchi, di quelle che la televisione ha insegnato a detestare. Élite, su Netflix dal 5 ottobre, all’apparenza non avrebbe nulla di diverso da Gossip Girl. La serie tv, seconda produzione spagnola di Netflix dopo La casa di carta, si dipana tra i corridoi di Las Encinas, dove i ricchi sono il futuro e i poveri rimangono a guardare. Non c’è differenza sociale ammessa nell’istituto, né diversità culturale. I ragazzini, viziati ...

«Élite» - la nuova serie fenomeno di Netflix : Nano e Carla si raccontano in questa videointervista : Una scuola per ricchi, di quelle che la televisione ha insegnato a detestare. Élite, su Netflix dal 5 ottobre, all’apparenza non avrebbe nulla di diverso da Gossip Girl. La serie tv, seconda produzione spagnola di Netflix dopo La casa di carta, si dipana tra i corridoi di Las Encinas, dove i ricchi sono il futuro e i poveri rimangono a guardare. Non c’è differenza sociale ammessa nell’istituto, né diversità culturale. I ragazzini, viziati ...

Dracula di Bram Stoker - dai creatori di Sherlock la miniserie per Netflix e la Bbc : I creatori di Sherlock sono pronti a mettere le mani (o, meglio, i canini) su un altro classico della letteratura. Steven Moffat e Mark Gatiss, infatti, sono al lavoro per Netflix e la Bbc su una miniserie tratta da Dracula di Bram Stoker, per la Hartswood Films (la stessa casa di produzione di Sherlock).Inutile soffermarsi sui dettagli del libro, che ha fatto conoscere al mondo il personaggio che meglio di altri ha rappresentato (e ...

Dracula : il romanzo di Bram Stoker diventa serie tv Netflix : Dracula diventa un serie tv: ottime notizie per i fan dell’horror e del geniale Bram Stoker. Netflix si unirà alla BBC One per produrre una novità al fianco della Hartswood Films. Dracula sarà composta da tre episodi e vanterà una scrittura di Mark Gatiss e Steven Moffat, i due creatori della miniserie. Dracula è la nuova punta di diamante di Netflix per la categoria horror. Un romanzo di Bram Stoker che negli anni è stato al centro di ...

Iron Fist - Netflix cancella la serie dopo la seconda stagione : Che fosse uno dei titoli più deboli dell’universo Marvel-Netflix era ormai palese da tempo, ma la seconda stagione di Iron Fist aveva segnato dei miglioramenti che facevano ben sperare. Invece è arrivata la notizia che molti fan temevano: la serie incentrata sulle vicende del milionario campione di kung fu Danny Rand è, infatti, stata cancellata dalla piattaforma di streaming. “Iron Fist non tornerà per una terza stagione. Tutti a ...

Cast e personaggi di Hill House su Netflix - dal 12 ottobre la serie horror dal romanzo di Shirley Jackson : Cast e personaggi di Hill House sbarcano su Netflix da oggi, 12 ottobre. La serie horror è basata sul romanzo di Shirley Jackson, L'incubo di Hill House, già adattato diverse volte per il piccolo e grande schermo. Diretta da Mike Flanagan, lo show ruota attorno agli abitanti di Hill House, una villa dall'aspetto bizzarro dove accadono fenomeni inquietanti e paranormali. Il tutto fa pensare che l'abitazione sia infestata. Quali presenze si ...

The Witcher : la serie Netflix sarà fedele alle radici della saga : Come ben saprete Netflix è al lavoro sull'attesissima serie TV dedicata allo Strigo, Geralt di Rivia, nato dalla penna di Andrzej Sapkowski, e in occasione di un'intervista lo showrunner della serie si lasciato andare in qualche interessante anticipazione, riporta Comicbook.Come avete visto la produzione ha rivelato il cast principale, siamo dunque all'inizio delle riprese. Ebbene la showrunner, Lauren S. Hissrich, ha voluto ribadire come la ...

The Witcher : la serie Netflix rimarrà ben salda alle sue radici : Come ben saprete Netflix è al lavoro sull'attesissima serie TV dedicata allo Strigo nato dalla penna di Andrei Sarpovski, ed in occasione di un'intervista lo showrunner della serie si lasciato andare in qualche interessante anticipazione, riporta Comicbook.Come avete visto la produzione ha rivelato il cast principale, siamo dunque all'inizio delle riprese. Ebbene la Showrunner Lauren S. Hissrich ha voluto ribadire come la serie di The Witcher ...

Hill House - recensione in anteprima Blogo della nuova serie Netflix : Tra le produzioni originali Netflix in arrivo ad ottobre, spicca Hill House, il cui debutto avverrà domani, 12 ottobre 2018, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile. All'apparenza un semplice thriller dalle sfumature horror, la serie in realtà riesce a catturare nel corso degli episodi, sfruttando ma non imitando la fonte letteraria da cui deriva.Hill House, infatti, è tratto dal capolavoro del 1959 "L'incubo di Hill House" (noto ...