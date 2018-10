La Serbia tra l' Italia e l' oro | dopo la vittoria in semifinale sulla Cina

Mondiali Volley 2018 – Miriam Sylla tra sogni e avvertimenti : “Serbia? Dobbiamo riprenderci tante cose!” : Le emozioni di Miriam Sylla dopo la vittoria dell’Italia femminile di pallavolo contro la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 Il sogno delle ragazze terribili della pallavolo italiana continua: le azzurre, trascinate da un’immensa Paola Egonu, hanno staccato il pass per la finale dei Mondiali 2018, battendo al tie-break la Cina nella semifinale di questa mattina. AFP/LaPresse Un risultato favoloso e storico per ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia - Cina - Serbia - Olanda : chi vincerà il titolo? Lotta totale tra quattro colossi : Italia, Cina, Serbia, Olanda. Chi vincerà i Mondiali 2018 di Volley femminile? Sono rimaste quattro squadre in corsa per il titolo iridato, le formazioni che si sono messe maggiormente in luce nell’arco di queste due abbondanti settimane di gara sono riuscite ad arrivare alla Final Four che si disputerà a Yokohama (Giappone) il 19-20 ottobre. Rispetto ai pronostici della vigilia, sono rimaste escluse gli USA detentori del trofeo, la ...

LIVE Italia-Serbia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-2 - azzurre poco concentrate : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si affrontano due squadre già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata e che dunque si sfideranno per il primo posto nella Pool G: le azzurre, reduci dalla battaglia campale vinta ieri contro il Giappone, proveranno a contrastare le Campionesse d’Europa che invece hanno potuto ...

LIVE Serbia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre osservano le prossime avversarie. Boskovic trascina le serbe : 2-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche. Le Campionesse ...

LIVE Serbia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre osservano le prossime avversarie. Boskovic trascina le serbe : 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche. Le Campionesse ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfida Giappone e Serbia nella Final Six - le avversarie ai raggi X. Tra Samurai e Campionesse d’Europa : L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile con grande personalità, vincendo le prime nove partite giocate in Giappone. Ora le azzurre non vogliono smettere di sognare e puntano dritto alla semiFinale ma per raggiungere l’obiettivo dovranno essere tra le prime due classificate del girone di terza fase in cui figurano Giappone e Serbia. Conosciamo meglio le avversarie che l’Italia dovrà ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia travolta dalla Serbia ma vince la guerra degli ascolti tv! Programma più visto della serata : L’Italia è stata travolta sul campo dalla Serbia ma ha vinto la battaglia degli ascolti tv: la partita della nostra Nazionale ai Mondiali 2018 di Volley maschile è stata il Programma più visto della serata di mercoledì 26 settembre. L’incontro giocato al Pala Alpitour di Torino, vinto per 3-0 dagli slavi, ha raccolto ben 3,26 milioni di telespettatori con uno share del 13,4% di share. Gli azzurri sono così riusciti a fare meglio dei ...

Mondiali - si fa dura per l'Italia travolta dalla Serbia 3-0 : Roma, 27 set., askanews, - La Nazionale italiana di pallavolo è stata sconfitta dalla Serbia per 3-0 nella prima partita delle final six dei Mondiali di pallavolo con parziali senza storia, 25-15, 25-...

VIDEO Italia-Serbia 0-3 - azzurri travolti ai Mondiali di volley : gli highlights della partita - dominio degli slavi : Serata nera per l’Italia che è stata ridimensionata ai Mondiali 2018 di volley maschile. La Serbia ha travolto gli azzurri con un pesante 3-0 e ora la strada verso le semifinali si complica terribilmente. La nostra Nazionale non è mai stata in partita, schiacciata al servizio e in attacco, incapace di impensierire gli slavi che ci hanno surclassato in 90 minuti di gioco a senso unico. Di seguito il VIDEO con gli highlights di ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - trascina tutta la Nazione! Sfida da brividi con la Serbia - il popolo si stringe attorno agli azzurri : fateci sognare : Una Nazione intera si stringe attorno all’Italia per la battaglia campale di questa sera contro la Serbia ai Mondiali. La bolgia del Pala Alpitour di Torino (oltre 15000 spettatori sugli spalti) e i tanti tifosi davanti ai televisori si faranno trascinare dagli azzurri che ora vogliono continuare a volare in alto nella rassegna iridata che si sta giocando in casa. Sarà uno scontro totale dove la tensione regna sovrana, una partita fuori ...

Mondiali volley 2018 - Torino (e l’Italia) pronta per le final six : Serbia e Polonia tra Zaytsev e la semifinale : Il PalaAlpitour di Torino è sold-out. La febbre del volley ha fatto presa su una città malata di calcio. Appuntamento mercoledì sera, ore 21.15 (diretta su Raidue) per Italia-Serbia, prima partita per gli azzurri nel pool da cui usciranno due semifinaliste dei Mondiali di pallavolo maschile. E qualche ora prima, alle 17 (sempre in diretta su Raidue), sarà la volta dei campioni olimpici del Brasile contro i campioni d’Europa della Russia. ...

Volley : Mondiali 2018 - la Polonia travolge la Serbia - è la sesta qualificata : VARNA , BULGARIA, - La sesta formazione che raggiunge alla Final Six le già qualificate Italia , Brasile, Stati Uniti, Serbia e Russia è la Polonia, Campione del Mondo uscente, che ha battuto con un netto 3-0 , 25-17; 25-16; 25-14, una Serbia già qualificata ed in campo senza quella cattiveria agonistica che l'aveva contraddistinta nelle giornate precedenti. ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Polonia-Francia match di cartello - la Serbia travolge l’Argentina - il Canada spegne i sogni dell’Iran : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-RUSSIA DALLE ORE 21.15 CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (sabato 22 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: la seconda fase entra nel vivo. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una ...